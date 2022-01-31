小康股份拟募资 71.3 亿元，资金用途包括 6 款电动汽车车型开发及 DE-i 平台升级

上周，小康股份披露非公开发行 A 股股票预案。本次非公开发行募集资金总额不超过 713,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于电动化车型开发及产品平台技术升级项目、工厂智能化升级与电驱产线建设项目、用户中心建设项目以及补充流动资金。

对于本次非公开发行的目的，小康股份称，在整车方面，公司将对现有车型进行升级并开发更多新车型，丰富产品线以覆盖更广泛的消费人群，进一步提高市场份额。在车型平台方面，小康股份将开发新一代平台以进一步提高兼容性和可拓展性，更好地支持小康股份的整车产品。在技术方面，小康股份将围绕新能源汽车电动化、智能化、网联化的发展趋势，开展前瞻性技术研发工作，从而提高综合竞争力。

小康股份还表示，公司将在凤凰工厂引进国内外先进的自动化、信息化生产及检测设备，进一步提高自动化生产水平，从而提升产品质量。此外，小康股份还将建设高效高功率密度电驱动高柔性生产线，提高电驱动系统的生产水平。同时，小康股份进一步加大在用户中心建设方面的投入，以完善网络布局，进一步提高公司的竞争优势。改善公司资产结构与财务状况，增强偿债能力和资本实力。

公告显示，小康股份本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的资金净额拟投入以下项目。

其中，电动化车型开发及产品平台技术升级项目投资总额为 474,795 万元，具体内容包括 6 款电动汽车车型开发以及 DE-i 平台升级和一系列产品技术研发升级建设。电动化车型开发包括：3 款高端智能电动汽车开发和 3 款实用型电动汽车开发。

DE-i 平台升级包括混合动力高效机电耦合系统开发、高效增程 / 混动专用发动机开发、高效增程器动力总成开发等三项内容。产品技术升级包括智能座舱、智能网联、自动驾驶、电子电气架构等四个方面的技术开发内容。

另外，本项目实施主体包括重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司、东风小康汽车有限公司、重庆金康动力新能源有限公司、重庆小康动力有限公司四家子公司。

小康股份表示，为顺应新能源汽车行业发展趋势，公司拟通过本项目进一步升级 DE-i 平台技术，增强核心竞争力，并为推动我国电动汽车的普及以及电动技术的健康发展贡献一份力量。