我国天问一号探测器从火星传来“自拍”，向全国人民拜年

IT之家 1 月 31 日消息，据中国探月工程消息，虎年春节前夕，天问一号探测器从火星轨道传回一组自拍视频，向全国人民致以新春祝福。

去年腊月二十九（2021 年 2 月 10 日），天问一号抵达火星成功实施捕获制动成为我国第一颗人造火星卫星，开启对这颗红色星球的科学探测之旅，至今日刚满一个农历年。

据介绍，视频由天问一号环绕器携带的“自拍”相机拍摄，相机安装在“自拍杆”端部，这套自拍利器是为了对环绕器舱外关键部件进行状态监测和评估而设计的，视频中环绕器 3000 牛发动机、推进剂贮箱、姿控发动机等部件状态良好，闪耀在火星轨道的五星红旗格外鲜艳，调姿过程中太阳光照角度变化明显，飞跃火星北极时拍摄到下方的冰盖。

“自拍杆”采用了特殊的形状记忆复合材料，在发射前将其折叠收拢起来，进入火星轨道后，对折叠部位加热至一定温度，“自拍杆”即逐渐恢复至伸直状态。“自拍杆”质量仅 0.8 千克，展开后长度为 1.6 米，通过端部安装的相机能够有效完成各项监测任务。

▼“自拍杆”展开过程

IT之家了解到，截至 2022 年 1 月 31 日，天问一号在轨运行 557 天，距离地球约 3.25 亿千米，光行时约 18 分钟，祝融号火星车工作 255 个火星日，累计行驶 1524 米。目前，天问一号任务共传回约 600GB 原始科学数据，两器状态良好，运行正常。