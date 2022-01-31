小米 8 手机刷 Win11/10 项目最新进展：触屏已经工作！

IT之家 1 月 31 日消息，据B站UP 主 @5 超级菜鸟 5 的视频显示，小米 8 刷 Windows 11、Windows 10 项目取得新的进展，触屏已经工作! 小米 8 手机已适配触屏，uefi 和驱动程序过段时间发布。

下面是视频：

此前，刷入 Win11 后的小米 8 已经成功调用起了 GPU、电源管理、WiFi 等部件，系统正常工作，手机蜂窝数据正常工作。

官网：https://renegade-project.cn/#/ 项目地址：https://github.com/ edk2-porting / edk2-sdm845 论坛：https://forum.renegade-project.cn/ 下载站：https://download.renegade-project.cn/

IT之家获悉，微软官方此前早已经对 Windows 10 Mobile 停止支持，不过在 WoA 项目开发者的努力下，仍然会有开发者去为旧机型刷入新系统。

由于微软提供了 ARM 设备兼容的 Windows 10 版本，一群独立开发人员在过去几年里一直在维护一个非官方的 Lumia Windows on ARM 项目，这就是 Lumia WOA。现在微软发布了 Windows 11 ARM 预览版本，又有新的系统可以尝试了。