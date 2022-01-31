谷歌平板电脑部门大举招聘，新的 Pixel 平板将至？

IT之家 1 月 31 日消息，谷歌最近在为一个新部门聘请专家来监督项目，似乎将推出一款新的 Android 平板电脑。

谷歌目前为 Android 平板电脑应用体验高级工程经理提供了一个新的职位空缺，将招聘 Android 平板电脑新部门的团队领导。在该职位的职位描述中，谷歌表示，它相信计算的未来正在转向功能更强大、功能更强大的平板电脑，这符合谷歌的研究方向。

▼ Pixel 平板第三方渲染图

IT之家了解到，谷歌的最新款平板电脑是 2018 年推出的 Pixel Slate，这是一款二合一平板，最高搭载 8 代英特尔酷睿 i7/16GB RAM / 256GB 存储，采用 12.3 英寸屏幕，屏幕像素为 293ppi，配备双扬声器和 800 万像素前置广角镜头。

▼ Pixel Slate

该平板内置了 Chrome OS，最大特色是可随时插上键盘，拆下后马上变成平板电脑。在 Chrome OS 上，用户可得到接近桌面电脑的体验，如完整桌面版的谷歌 Chrome 浏览器。

谷歌 Pixel Slate 作为平板电脑支持 Google Pixelbook Pen，用户可以在屏幕上绘图或记录文字。它还支持在 shell 中运行 Android 系统，从而完美安装 Play Store 上的安卓应用。不仅如此，全新的 ChromeOS 系统还可以实现自动分屏功能，支持 Google Assistant 语音交互。