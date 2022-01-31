首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓平板

谷歌平板电脑部门大举招聘，新的 Pixel 平板将至？

2022/1/31 10:17:52 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：

IT之家 1 月 31 日消息，谷歌最近在为一个新部门聘请专家来监督项目，似乎将推出一款新的 Android 平板电脑。

谷歌目前为 Android 平板电脑应用体验高级工程经理提供了一个新的职位空缺，将招聘 Android 平板电脑新部门的团队领导。在该职位的职位描述中，谷歌表示，它相信计算的未来正在转向功能更强大、功能更强大的平板电脑，这符合谷歌的研究方向。

▼ Pixel 平板第三方渲染图

IT之家了解到，谷歌的最新款平板电脑是 2018 年推出的 Pixel Slate，这是一款二合一平板，最高搭载 8 代英特尔酷睿 i7/16GB RAM / 256GB 存储，采用 12.3 英寸屏幕，屏幕像素为 293ppi，配备双扬声器和 800 万像素前置广角镜头。

▼ Pixel Slate

image.png

该平板内置了 Chrome OS，最大特色是可随时插上键盘，拆下后马上变成平板电脑。在 Chrome OS 上，用户可得到接近桌面电脑的体验，如完整桌面版的谷歌 Chrome 浏览器。

谷歌 Pixel Slate 作为平板电脑支持 Google Pixelbook Pen，用户可以在屏幕上绘图或记录文字。它还支持在 shell 中运行 Android 系统，从而完美安装 Play Store 上的安卓应用。不仅如此，全新的 ChromeOS 系统还可以实现自动分屏功能，支持 Google Assistant 语音交互。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用