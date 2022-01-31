一加 Nord 2T 手机曝光：搭载联发科天玑 1300 芯片，90Hz 屏幕，预装 OxygenOS 12

IT之家 1 月 31 日消息，OnePlus 正在对其中端 Nord 系列的命名方案进行一些改变。据报道，该公司正计划用 OnePlus Nord 2T 取代 OnePlus Nord 2。消息人士 Yogesh Brar 称，新的“T”品牌手机将于 4 月至 5 月期间在印度宣布。

这位消息人士还透露了有关该智能手机的一些重要信息。据 Brar 称，该智能手机的价格将在 30000 印度卢比（约 2547 元人民币）-40000 印度卢比（约 3396 元人民币）之间。4 因此，这款智能手机的价格与它的前辈 OnePlus Nord 2 相似。

一加 Nord 2T 的规格

爆料称，一加 Nord 2T 搭载了联发科天玑 1300 芯片，配以高达 12GB 的内存和 256GB 的板载存储。这款智能手机采用 6.43 英寸全高清 + AMOLED 显示屏，刷新率为 90Hz，分辨率为 2400×1080 像素。这款智能手机将运行基于安卓 12 的 OxygenOS 12，开箱即用。

谈到相机，一加 Nord 2T 将采用三重后置相机设置，包括一个 5000 万像素的主传感器，一个 800 万像素的超宽相机，以及一个 200 万像素的单色传感器。对于自拍和视频通话，它拥有 3200 万像素的前置摄像头。

一加 Nord 2T 将配备 4500 毫安时的电池，支持 80W 的 SuperVOOC 充电，这与一加 10 Pro 使用的充电技术相同。

同时，一加将发布另一款 Nord 手机，但它将在 Nord 2T 之前在印度市场上市。如果传言属实，该公司将在 2 月发布 OnePlus Nord CE 2，它将继承 Nord CE。据消息人士 Yogesh Brar 称，OnePlus Nord CE 2 上市时的价格将在 25000 印度卢比（约 2122.5 元人民币）至 30000 印度卢比（约 2547 元人民币）之间。

OnePlus Nord CE 2 泄露规格

根据 Yogesh Brar 的说法，Nord CE 2 采用 6.4 英寸 FHD+AMOLED 显示屏，屏幕刷新率为 90 Hz。搭载了天玑 900 处理器，配合 6GB 至 12GB 的内存。这款智能手机将在背面配备三个摄像头模块，包括 6400 万像素主传感器，800 万像素超广角，以及 200 万像素微距镜头。采用了 1600 万像素的打孔摄像头来捕捉自拍和视频通话。

新的 OnePlus Nord 2 CE 配备了 4500 毫安时的电池，支持高达 65W 的快速充电。它将提供开箱即用的安卓 12 系统。