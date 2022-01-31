小米：春晚京东摇一摇，瓜分 5 亿小米新春红包

IT之家 1 月 31 日消息，1 月初，中央广播电视总台 2022 年春节联欢晚会官方宣布京东成为总台 2022 年春晚独家互动合作伙伴，双方将在红包互动、电商等方面展开全方位深度合作。春节期间，京东将发放总价值达 15 亿元的红包和实物。

今日，小米宣布给大家准备了 5 亿红包，看春晚打开京东摇一摇，一起瓜分小米新春红包。

据介绍，1 月 31 日 21~22 点小米专场，看春晚摇红包，可赢最高 300 元无门槛优惠券，或者小米一分购，红包可在 2 月 14 日之前使用。

此外，观众还能够抢到新春福券，包含“满 3880 减 400”“满 2880 减 300”“满 1880 减 200”“满 880 减 100”四种券。

一分购的商品包括小米 12X、Redmi K40 等，春晚摇一摇就有机会赢取。

IT之家了解到，1 月 31 日晚 8 点，看央视春晚跟随主持人提示打开京东摇一摇，即可分 15 亿红包和好物，总共有 7 轮，人人都有机会获得京东无门槛购物红包和品牌无门槛优惠券，更有更有手机、电视、汽车等实物大礼。

同时大家更有机会获得 2022 虎年总台春晚联名款金碗套装，套装样式也首次得到公布。