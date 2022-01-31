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微软 OneDrive 按需文件同步功能面向 macOS 12.1 或更高版本用户推出

2022/1/31 11:15:32 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 1 月 31 日消息，早在 2021 年 6 月，微软宣布在 macOS 上为 OneDrive 提供新的 Files On-Demand（按需文件同步）体验，将提供更好的用户体验，更好的应用兼容性和更好的可靠性。微软近期宣布，他们已经开始向所有 macOS 12.1 或更高版本用户推出新的 Files On-Demand 体验。这种新体验建立在苹果的文件提供者平台上，使微软能够支持已知文件夹移动等新功能。

OneDrive

新的 Files On-Demand 体验带来了一些新的变化，其中一些变化列举如下：

  • 新的 Files On-Demand 体验需要一个用 APFS 格式化的卷。不支持 HFS + 卷。

  • 在新的 Files On-Demand 体验中，同步根总是位于用户的主目录中，其路径如： ~/Library/ CloudStorage / OneDrive-Personal

  • 为了支持新的体验，OneDrive 在一个隐藏的位置维护缓存路径。该路径包含用户正在同步的文件树的副本。

  • 为了使 OneDrive 完成与新的文件提供者平台的设置，用户必须同意允许 OneDrive 进行同步。

  • 保存在同步根中的文件不计入磁盘空间的使用，除非它们被标记为“始终保存在此设备上”。

  • 新的“按需文件同步”体验支持 APFS 的一些现有功能，而这些功能以前在 OneDrive 中支持得很差。这些功能包括：

・ 文件标签

・ 最后使用日期

・ 文件系统标志

・ 扩展属性

・ 类型和创建者代码

・ 符号链接

  • OneDrive 现在支持同步包，即看起来是一个文件，但实际上是一个目录，下面有许多文件和文件夹。有些应用程序专门创建包。

  • 当你解除 Mac 的链接或卸载同步位置时，OneDrive 将保留同步根的非 dataless 内容。

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关键词：OneDrivemacOS

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