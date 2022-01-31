微软 OneDrive 按需文件同步功能面向 macOS 12.1 或更高版本用户推出

IT之家 1 月 31 日消息，早在 2021 年 6 月，微软宣布在 macOS 上为 OneDrive 提供新的 Files On-Demand（按需文件同步）体验，将提供更好的用户体验，更好的应用兼容性和更好的可靠性。微软近期宣布，他们已经开始向所有 macOS 12.1 或更高版本用户推出新的 Files On-Demand 体验。这种新体验建立在苹果的文件提供者平台上，使微软能够支持已知文件夹移动等新功能。

新的 Files On-Demand 体验带来了一些新的变化，其中一些变化列举如下：

新的 Files On-Demand 体验需要一个用 APFS 格式化的卷。不支持 HFS + 卷。

在新的 Files On-Demand 体验中，同步根总是位于用户的主目录中，其路径如： ~/Library/ CloudStorage / OneDrive-Personal

为了支持新的体验，OneDrive 在一个隐藏的位置维护缓存路径。该路径包含用户正在同步的文件树的副本。

为了使 OneDrive 完成与新的文件提供者平台的设置，用户必须同意允许 OneDrive 进行同步。

保存在同步根中的文件不计入磁盘空间的使用，除非它们被标记为“始终保存在此设备上”。

新的“按需文件同步”体验支持 APFS 的一些现有功能，而这些功能以前在 OneDrive 中支持得很差。这些功能包括：

・ 文件标签

・ 最后使用日期

・ 文件系统标志

・ 扩展属性

・ 类型和创建者代码

・ 符号链接