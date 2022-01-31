老旧动漫秒变高清，B站推出通用 AI 图像超分辨率模型：采用百万级动漫数据训练，二次元老婆更漂亮了

IT之家 1 月 31 日消息，B站哔哩哔哩近日在 GitHub 上线了 Real-CUGAN 通用动漫图像超分辨率模型，可让老旧动漫画面变高清。

据介绍，Real-CUGAN 是一个使用百万级动漫数据进行训练的，结构与 Waifu2x 兼容的通用动漫图像超分辨率模型。它支持 2x\3x\4x 倍超分辨率，其中 2 倍模型支持 4 种降噪强度与保守修复，3 倍 / 4 倍模型支持 2 种降噪强度与保守修复。

从官方晒出的对比图可以看到，修复后的画面比原版要高清得多，甚至《黑猫警长》这种上世纪的动漫也能高清修复。

IT之家了解到，该模型需要在 Win10 64 位系统中测试，以及 cuda 10 以上，可生成“降噪版”“无降噪版”“保守版” 三种图像类型。

降噪版：如果原片噪声多，压得烂，推荐使用；目前 2 倍模型支持了 3 个降噪等级；

无降噪版：如果原片噪声不多，压得还行，但是想提高分辨率 / 清晰度 / 做通用性的增强、修复处理，推荐使用；

保守版：如果你担心丢失纹理，担心画风被改变，担心颜色被增强，总之就是各种担心 AI 会留下浓重的处理痕迹，推荐使用该版本。

具体上手体验，大家可以点此查看 GitHub，有官方的详细使用介绍。