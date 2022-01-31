NASA 喷气推进实验室任命首位女性主任

IT之家 1 月 31 日消息，NASA 的喷气推进实验室（JPL）已任命伍斯特理工学院的 Laurie Leshin 博士为其首位女性主任。

她将于 5 月 16 日上任，接替前任主管 Michael Watkins（于 2021 年 8 月退休）和临时主管 Larry James。她还将担任管理 JPL 的加州理工学院的副校长。

据官方介绍，Leshin 在科学和开拓新领域方面拥有丰富的经验。她曾在 NASA 担任过高级职位，包括在戈达德太空飞行中心担任重要主管职务。作为 NASA 探索系统任务理事会的副局长，她为商业航天和阿尔忒弥斯奠定了一些基础。她是伦斯勒理工学院的科学院长，自 2014 年以来一直担任 WPI 的第一位女校长。

IT之家了解到，Leshin 一直是火星样本返回任务的支持者和贡献者，并帮助研究了好奇号火星车的数据。由于她在加州理工学院获得了研究生学位，因此这一任命也是回归母校。

加州理工学院表示，Leshin 是领导 JPL 的主要候选人，这要归功于她对科学和技术的“战略性方法”、对 NASA 在科学领域的领导作用的认可、复杂机构的导航以及“激励下一代”科学家和工程师的能力。