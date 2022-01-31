华为 nova Y9a 在南非发布：搭载 Helio G80 处理器，升降式前置镜头，约 2600 元

IT之家 1 月 31 日消息，华为在南非悄然发布了华为 nova Y9a 智能手机。

华为 nova Y9a 的主要特点在于它配备了一个升降式前置镜头，从而获得了一块完整的屏幕。该机配备 6.63 英寸 IPS LCD 显示屏，分辨率为 1080 x 2400 像素，提供了 92% 的屏占比。前置镜头为 16MP，光圈为 f / 2.2。

华为 nova Y9a 的后壳有一个圆形摄像头模块，其中包含一个 64MP 主摄像头、一个具有 120 度 FOV 的 8MP 超广角、一个 2MP 微距摄像头和一个 2MP 景深镜头。该手机提供了超级夜间模式、EIS 和 1080p 视频拍摄等摄影功能。

该机搭载了联发科 Helio G80 芯片组，拥有 8 GB 的 RAM 和 128 GB 的内置 UFS 2.1 存储，支持 microSD 卡扩展。该机运行基于 Android 10 的 EMUI 10.1。与其他华为手机一样，nova Y9a 缺少谷歌应用和服务。

华为 nova Y9a 采用 4300mAh 的电池，支持 40W SuperCharge 快速充电。该机支持双 4G VoLTE、Wi-Fi 802.11ac、蓝牙 5.1、USB-C 接口和 3.5 毫米耳机孔，以及侧面指纹识别。这款手机的厚度为 8.95 毫米，重量为 197 克。

IT之家了解到，华为 nova Y9a 登陆南非，定价为 6499 南非兰特（约 2600 元人民币）。该手机还将进入中东和中亚市场，有太空银、樱花粉和午夜黑三种颜色。