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中国电信 5G 消息试商用，麦芒 10 手机全面升级支持 5G 消息

2022/1/31 13:38:55 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 1 月 31 日消息，近期，中国电信 5G 消息宣布试商用，而麦芒 10 手机全面升级支持 5G 消息。

麦芒 10 手机厚 8.3mm，重 179g，采用 6.6 英寸 LCD 屏幕，拥有 2400×1080 分辨率、90Hz 刷新率与 180Hz 触控采样率，拥有极光蓝、珍珠白、曜石黑三款配色。

麦芒 10

配置方面，麦芒 10 搭载联发科天玑 720 处理器，内置 4000mAh 电池，配备 8GB 内存与 128GB 存储，支持 40W 快充，前置 16MP 摄像头，后置 40MP+8MP+2MP 三摄。

麦芒 10

中国电信副总经理唐珂表示，5G 消息作为传统短信的升级，可以成为运营商在 2B 和 2C 上重要的基础服务。

中国电信市场部副总经理张小军介绍，5G 消息分为个人 5G 消息和行业 5G 消息两类。对于个人而言，基于手机号码，无需下载，提供统一入口；对于企业来说，可以降低企业获客成本，服务更加全面。在具体的资费方面，个人接收免费，发送与现行短信一致；企业按照不同消息类型分别收费。

IT之家了解到，5G 消息是 5G 时代基于 GSMA 统一标准的基础通信业务，是 5G 商用最快落地的生态应用之一。5G 消息一直被认为是 5G 时代的杀手级应用，相当于现在短信的“升级版”，和微信一样能够发图片、视频消息，甚至能够买票、购物。

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关键词：中国电信5G消息麦芒10

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