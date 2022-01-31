广东卫视湾区春晚节目单公布，明晚 19:30 播出

IT之家 1 月 31 日消息，爱奇艺官方微博现已公布广东卫视湾区春晚节目单，大年初一晚上 7:30 播出。

IT之家了解到，今年广东卫视春晚以“龙腾虎跃大湾区”为主题，分为“岭南飞歌”“多彩湾区”“花好月圆”三大篇章，包括歌舞、戏曲、小品、情景剧、魔术等节目。

演员阵容方面，广东卫视春晚邀请了蔡卓妍、常石磊、陈思思、容祖儿、苏炳添、孙楠、谭维维、薛之谦、杨洪基、曾小敏、张卫健等。科技方面，广东卫视春晚使用了无人机、无人船等技术。