辰显光电成功点亮 12.7 英寸 Micro LED 拼接屏幕，首次采用 25 微米 LED 芯片

IT之家 1 月 31 日消息，近期，成都辰显光电有限公司成功点亮可用于高端 TV 的 12.7 英寸 Micro-LED 拼接显示屏。该产品是中国大陆首款自主开发的玻璃基 Micro-LED 拼接屏，并首次采用 25 微米 LED 芯片。

该款 Micro-LED 显示屏采用 6 片拼接，拼缝小于 100 微米。凭借自主开发的混合驱动电路架构和高速巨量转移技术，辰显光电成功实现 98% DCI-P3 色域、700nit 亮度、256 灰阶（8bit）色深的显示效果，并将 25 微米 LED 芯片转移良率提升至 99.9%。随着技术开发的不断深入，该成果未来有望在大尺寸拼接显示产品中获得广泛应用。

据悉，成都辰显光电有限公司成立于 2020 年 8 月 4 日，仅用不到 1 年时间，已率先建成中国大陆首条从驱动背板、巨量转移、修复到模组全覆盖的 Micro-LED 显示产线。继 2021 年 7 月 20 日成功点亮中国大陆首款视网膜级像素密度（326PPI）1.84 英寸 Micro-LED 可穿戴产品后，2021 年再次成功点亮可用于高端 TV 的 12.7 英寸 Micro-LED 拼接产品。