华为 HiCar 累积上车数已经突破 1000 万，将带来更多车型支持

IT之家 1 月 31 日消息，华为方面近日宣布，华为 Hicar 累计上车数已经达到 1000 万 +，涉及 34 个平台和 112 个车型 / 产品。

此外，HUAWEI HiCar 还将携手众多车企，支持更多车型，支持手机和车机无感连接、极简交互、硬件互助、生态共享等，为车主提供方便快捷的一站式出行服务，带来更丰富的应用服务。

IT之家了解到，华为 HiCar 是华为自研的手机、汽车互联功能，类似苹果的 Car Play 功能。此前已支持比亚迪的 DiLink 车载系统等。

HUAWEI HiCar 是华为提供的人-车-家全场景智慧互联（HUAWEI HiCar Smart Connection）解决方案，具备如下特点：

安全交互：以安全为前提的极简交互（Safety）

无感互联：手机 / IoT 设备和汽车无感全互联（Smart Connection）

硬件互助：手机和汽车资源共享（Resource Sharing）

生态共享：用户体验在车内、车外无缝流转（Seamless Experience）

从汽车来说，汽车座舱有车载中控大屏、仪表 / HUD 多屏的显示能力，有麦克风 / 喇叭等车载环境更好的音频输入输出能力，有方控按键、旋钮等方便的反向控制输入能力，还有高精度的车辆数据等。但是，汽车座舱中控主机硬件计算能力升级迭代周期相对较长，汽车的应用和服务不够丰富。

从移动设备来说，手机有较新的计算硬件平台能力（芯片级的 HiAI 能力）、较新的软件平台、有较新的高速移动数据网络连接能力，有各种用户习惯的应用和服务。

HiCar 将移动设备和汽车连接起来，利用汽车和移动设备各自的强属性以及多设备互联能力，给消费者创造智慧出行体验。