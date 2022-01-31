微博反垃圾公告：严厉打击流量造假、黑公关、网络水军等

IT之家 1 月 31 日消息，上个月，微博宣布为落实 2021“清朗”系列专项行动要求，切实履行平台主体责任，近期将开展为期 2 个月的“清朗・打击流量造假、黑公关、网络水军”专项行动，进一步加大对有关内容的处置力度。
微博刚刚发布了一条反垃圾公告，表示将以针对流量造假、黑公关、网络水军等几类乱象行为进行整治，并公布了详细措施。
1、针对流量造假：
（1）严肃治理刷分控评、刷单炒信、刷量增粉、刷榜拉票等流量造假行为；
（2）重点整治在平台中批量购买粉丝、增加“僵尸粉”“达人粉”行为；
（3）严厉处置任何利用人工或技术手段进行恶意炒作、刷榜拉票等行为。
2、针对黑公关：
（1）重点打击以投资捐款为由，对他人进行诈骗，牟取不当利益的行为；
（2）坚决抵制蹭炒社会热点，在热门微博下批量发布与博文内容无关的营销骚扰行为。
3、针对网络水军：
（1）在全站开展针对网洛水军的“大扫除”行动，清理打着“网络兼职”“招募写手”的名义推广引流或招募水军的信息；
（2）对批量注册、发布同质化信息，用于制造虚假数据、蹭炒热点话题、攻击诋毁他人、沉降负面信息的水军账号加大处置力度；
（3）严厉打击群控软件和提供刷量服务的挂机平台。
维护网络秩序，清朗网络环境是全体网民的共同义务。作为平台方，微博将始终坚持履行主体责任，打击各类形式的网络乱象。如果广大网友在平台上发现类似的违规违法行为，欢迎通过前台投诉中的“垃圾营销”投诉入口或指定邮箱进行举报，也可 @微博反垃圾 进行举报。
举报邮箱：[email protected]。
微博还表示，维护网络秩序，清朗网络环境是全体网民的共同义务，欢迎广大网友进行投诉举报。
1. 从严治理流量造假问题，将聚焦搜索场景，严格管控帐号蹭热搜、恶意引流的行为，重点整治组织水军帐号进行刷量增粉、炒作热度等问题。
2. 持续整治网络黑公关乱象，将重点打击以发布负面信息为由进行敲诈勒索、蹭炒社会热点进行恶意营销、发布编造的虚假和误导性信息等行为。
3. 进一步清理涉网络水军信息、帐号。将重点清理推广引流或招募水军的信息，并加大力度打击批量注册、发布同质信息以博取流量关注的网络水军帐号。
IT之家了解到，12 月 22 日，中央网信办召开全国网信系统视频会议，部署开展“清朗・打击流量造假、黑公关、网络水军”专项行动。
会议指出，当前，流量造假、黑公关、网络水军问题相互勾连、互为策应，损害网民合法权益，扰乱网络舆论环境，破坏公平竞争的市场秩序，人民群众深恶痛绝、反映强烈。
对此，中央网信办决定在全国范围内开展为期 2 个月的“清朗・打击流量造假、黑公关、网络水军”专项行动。