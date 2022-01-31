微博反垃圾公告：严厉打击流量造假、黑公关、网络水军等

IT之家 1 月 31 日消息，上个月，微博宣布为落实 2021“清朗”系列专项行动要求，切实履行平台主体责任，近期将开展为期 2 个月的“清朗・打击流量造假、黑公关、网络水军”专项行动，进一步加大对有关内容的处置力度。

微博刚刚发布了一条反垃圾公告，表示将以针对流量造假、黑公关、网络水军等几类乱象行为进行整治，并公布了详细措施。

微博还表示，维护网络秩序，清朗网络环境是全体网民的共同义务，欢迎广大网友进行投诉举报。

1. 从严治理流量造假问题，将聚焦搜索场景，严格管控帐号蹭热搜、恶意引流的行为，重点整治组织水军帐号进行刷量增粉、炒作热度等问题。 2. 持续整治网络黑公关乱象，将重点打击以发布负面信息为由进行敲诈勒索、蹭炒社会热点进行恶意营销、发布编造的虚假和误导性信息等行为。 3. 进一步清理涉网络水军信息、帐号。将重点清理推广引流或招募水军的信息，并加大力度打击批量注册、发布同质信息以博取流量关注的网络水军帐号。

IT之家了解到，12 月 22 日，中央网信办召开全国网信系统视频会议，部署开展“清朗・打击流量造假、黑公关、网络水军”专项行动。

会议指出，当前，流量造假、黑公关、网络水军问题相互勾连、互为策应，损害网民合法权益，扰乱网络舆论环境，破坏公平竞争的市场秩序，人民群众深恶痛绝、反映强烈。

对此，中央网信办决定在全国范围内开展为期 2 个月的“清朗・打击流量造假、黑公关、网络水军”专项行动。