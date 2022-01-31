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英伟达 RTX 3090 Ti 延期推出，原计划本月底公布更多信息

2022/1/31 20:54:12 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 1 月 31 日消息，在今年 CES 2022 上，英伟达发布了 RTX 3090 Ti 旗舰显卡。英伟达 Jeff Fisher 在发布会上表示，将在本月（1 月）晚些时候公布关于 RTX 3090 Ti 的更多消息，但直到现在也没有新消息。

IT之家了解到，RTX 3090 Ti 采用了 GA102 GPU 的完整版，与老款 RTX 3090 GPU 相比，该卡不仅搭载更多内核，而且还有更快的显存。

参数方面，RTX 3090 Ti 配备 10752 个 CUDA 核心和 24GB 21 Gbps GDDR6X 显存，设计功耗高达 450W ，比 RTX 3090 型号高出 100W 以上。这款显卡也是第一个使用 16 pin 电源连接器的型号。

据外媒 TweakTown 消息，英伟达 RTX 3090 Ti 推迟上市的原因可能是显卡 BIOS 以及硬件都存在潜在的问题。

目前，微星 RTX 3090 Ti SUPRIM X 和 EVGA RTX 3090 Ti KINGPIN 都有部分信息曝光：

EVGA 卡皇 RTX 3090 Ti KINGPIN 曝光：水冷散热，搭载 LCD 屏

微星 RTX 3090 Ti SUPRIM X 规格曝光：频率可达 1.9GHz，需 1000W 电源

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关键词：英伟达RTX 3090 Ti

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