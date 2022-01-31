三星奥斯汀工厂发生有毒物质污染，所到之处水生生物毫无幸存

IT之家 1 月 31 日消息，奥斯汀市议会一项调查显示，三星电子公司位于得克萨斯州奥斯汀的半导体工厂数月来一直有酸性废水泄漏，导致附近一条支流的水生生物全部死亡。

根据该市流域保护部 1 月 27 日发给奥斯汀的一份备忘录，进入支流的酸性废物数量未知，对哈里斯支溪下游的水化学和水生生物没有“可衡量的影响”。

该公司在一份声明中说，该公司于 1 月 14 日发现了进入其雨水收集池的“工业废水泄露”。三星表示，他们立即阻止了进一步反应，并采取措施尽量减少对环境的影响。

IT之家了解到，三星的大部分生产设施位于韩国本土，目前在美国奥斯汀有一家逻辑半导体工厂，根据合同为其他公司生产芯片。

发言人 Michele Glaze 在声明中表示：“三星奥斯汀半导体致力于环境管理，并认可我们在保护得克萨斯州中部自然环境方面的作用，并补充说三星立即通知了环境局“。

在备忘录中，WPD 工作人员表示，他们在这条未命名的支流中发现了死去的水生物种的遗骸，几乎没有幸存的水生生物 —— 例如鱼类和大型无脊椎动物 —— 这条支流从三星的财产一直延伸到 Harris Branch Parkway 附近的 Harris Branch Creek。

“这表明排放对水生群落和支流生态产生了重大的短期影响。现在知道可能的长期影响还为时过早，”备忘录写道。

此外，根据得克萨斯州环境质量委员会 TCEQ，在支流中观察到低 pH 值和橙色变色。然而，WPD 备忘录称，Harris Branch Creek 的主要部分对水化学或铁染色没有明显影响。

WPD 官员在备忘录中表示，他们正在记录对地表水的影响，并将信息传递给该事件的首席调查员 TCEQ。

Rasp 在一封电子邮件中说，为了纠正 pH 值，三星在 1 月 24 日之前使用了碳酸氢钠（小苏打），样品结果显示 pH 值已恢复到正常范围。

此外，TCEQ 表示，三星开始对现场雨水池中的低 pH 值水进行石灰处理，一旦 pH 值恢复到中性，这些水将被输送到三星的工业废物处理装置并排放到奥斯汀市的废水系统。

此外，自最初通知以来，三星已向 TCEQ 奥斯汀地区和奥斯汀市提供每日状态更新，并坚持这样做，直到完成所有纠正措施。