惊险逃生竟是流量噱头？谷歌 YouTube 网红被指故意坠机

北京时间 2 月 1 日早间消息,去年年底,一段跳伞逃生与飞机坠机的惊险视频在 YouTube 上爆红。在这段 12 分 53 秒的《我坠毁了自己的飞机》的视频中,YouTube 网红雅各布 (Trevor Jacob) 全程记录了自己驾驶飞机与坠毁的经历。

在这段 11 月 24 日的视频中,他驾驶一架 Taylorcraft 的 BL65 小型单引擎飞机从加州南部的圣巴巴拉机场起飞,计划飞往北加州滑雪度假圣地 Mammoth lakes。飞机升空之后,雅各布对着镜头展示了加州的空中美景。雅各布还表示,自己计划将此前因为跳伞事故不幸逝世的朋友骨灰撒在他深爱的加州 Sierra Nevada 山脉。

然而,视频里原本欢乐的氛围突然急转直下。雅各布发现飞机引擎自己停止了运转。在判断已经无法启动发动机之后,他决定放弃自己的飞机,果断爬出驾驶舱跳伞求生。而这架失去动力的飞机随后则在加州的荒山野岭中持续滑翔,直至最终落地坠毁。雅各布平安降落,还回去找到了坠毁的小飞机,最后被经过的当地农场主搭救。

雅各布曾经是一名滑雪运动员,还代表过美国参加过冬季奥运会。这段惊险逃生和坠机的视频浏览量已经超过 150 万,而雅各布的粉丝数量也超过了 13 万。

的确,我们很少见到这样第一视角的坠机事故,也很少见到事故当事人记录自己跳伞逃生经历。然而,这段爆火的视频很快也引发了争议:很多人质疑雅各布这段坠机视频存在着诸多疑点,他甚至有可能是在故意制造坠机假象来制造网络噱头。质疑主要集中在几点:

首先,在这段视频中,雅各布在飞机驾驶舱、机翼、尾翼等多个位置上都安装了小摄像机,多角度展示了飞机坠毁的全过程;甚至他在空中跳伞的时候,都手持着 GoPro 进行讲解以及拍摄滑翔飞机。遭遇了空中故障和跳伞逃生,雅各布却对着镜头,面带微笑侃侃而谈,从容不迫毫无畏惧,更没有逃生的惊魂未定,甚至都没有太多的惋惜情绪。

其次,雅各布驾驶的这种小型单引擎飞机,机内空间非常有限,很多飞行员是根本不会带降落伞上天的。但雅各布甚至背着降落伞驾驶飞机起飞,似乎随时准备跳伞,他甚至携带了灭火器上天。

再次,从视频中来看雅各布飞机在起飞的时候,输油管阀门已经脱落。在所谓的引擎停止运转之前并没有视频记录。而螺旋桨停止转动是可以通过人为控制来实现的。雅各布对着镜头侃侃而谈的时候,驾驶舱的麦克风也没有连接,这让他显得似乎是在表演。

Mr. Jacob parachuted from his plane and landed in prickly brush.

第四,雅各布降落逃生之后,又花了很长时间回去找到了那架坠毁的飞机,这似乎也不符合情理。正常情况下逃生成功的人都会希望尽快联系外界被解救,以免被困在荒山野岭之中,而飞机上并没有什么逃生设备。

第五,媒体采访的圣巴巴拉机场工作人员透露,这架飞机是雅各布去年 10 月刚刚购买的,购买的时候就是一架存在严重故障的二手飞机。这架型号非常老旧的飞机的正常售价甚至只有两万美元,雅各布的购买价格甚至可能更低。而且,雅各布明知道飞机存在故障,却没有修理就直接上天飞行,甚至起飞之前都没有进行例行检查。前机主甚至表示,雅各布购买飞机的时候就神秘表示要做点”特别的事情”。

第六,另一位航天网红博主帕尔默 (Trent Palmer) 搜索飞机记录数据发现,就在雅各布坠机的前几天,他名下的另外一架飞机在这个位置盘旋了多次,似乎是在进行提前勘查现场。

第七,雅各布在飞机出现故障之后,并没有通知地面飞行管控中心。他坠机逃生之后,被明确告知他需要向美国航空管理局提交坠机报告。但他却没有提交报告,而且租了一架直升飞机,去了坠机现场直接把坠毁的飞机运走。

第八,很多飞行爱好者都表示,从当时飞机失去动力的状态来看,雅各布至少可以驾驶飞机在空中滑翔几十公里,寻找更好的迫降可能性,似乎没有必要立即就跳伞逃生。不过雅各布拿到飞行执照只有一年时间,没有经验似乎也说得通。

在遭到舆论和网络质疑之后,雅各布上周终于发布声明回应,称自己并没有故意坠毁飞机以骗取网络流量。他表示,自己从 5 岁开始就用摄像机记录生活,所以在飞机上到处安装 GoPro 也很正常。但雅各布却没有回应其他的诸多质疑,只是表示,“大家可以随便怎么想,他们有自由这样做。”而面对着 YouTube 视频下的几千条评论,尤其是大量的质疑,雅各布直接关闭了视频评论区。

美国联邦航空管理局已经对此展开了调查,但是此类调查甚至要等到一年之后才会得出正式结论。如果调查发现他真是故意坠机来骗流量,那么他可能会因为违反航空管理法律而遭到起诉。