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黑莓以 6 亿美元将其移动技术卖给了专利巨头

2022/2/1 9:14:57 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 2 月 1 日消息，黑莓有限公司周一（当地时间）表示，它已达成协议，以 6 亿美元的价格向 Catapult IP Innovations Inc. 出售主要与移动设备、消息传递和无线网络相关的遗留专利。

黑莓手机

这家位于加拿大安大略省滑铁卢的公司表示，该交易不包括对其核心业务至关重要的专利。黑莓仍将获得所售专利的许可，客户对其产品或服务的使用不会受到任何影响。

IT之家获悉，这些专利主要涉及移动设备、消息传递和无线网络，该交易不会影响黑莓产品、解决方案或服务的使用。

该公司表示，该交易需要满足美国《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法》和《加拿大投资法》规定的所有监管条件，这可能需要长达 210 天。

据介绍，总部位于特拉华州的 Catapult 是一家特殊的公司，被描述为“专门为收购黑莓专利资产而成立的特殊目的机构”，并将使用由总部位于多伦多的 Third Eye Capital 牵头的财团提供的贷款资助该交易，该财团包括一家加拿大养老基金。

由于有预期的投资回报，这些专利很可能被用来鼓励设备生产商支付专利费，可能是通过诉讼。

黑莓的专利过去曾被用来起诉其他公司，比如 2018 年 3 月就 Facebook 信使对 Facebook 采取的法律行动。

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关键词：智能手机黑莓专利交易

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