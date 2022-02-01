2021 年国内 App 总量 252 万款，应用商店分发总量达 21072 亿次

IT之家 2 月 1 日消息，工信部现公布《2021 年互联网和相关服务业运行情况》。据介绍，2021 年，互联网和相关服务业发展态势平稳向好。企业业务收入和营业利润保持较快增长；互联网平台服务和数据业务实现快速发展，信息服务收入较快增长；多省份保持增长态势。

总体运行情况

IT之家了解到，我国互联网业务收入保持较快增长态势。据快报数据显示，2021 年，我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入 15500 亿元，同比增长 21.2%，增速比上年加快 8.7 个百分点，两年平均增速为 16.8%。

▲ 2020—2021 年月度互联网业务收入累计增长情况（%）

营业成本明显上升，营业利润增速保持两位数。2021 年，共实现营业利润 1320 亿元，同比增长 13.3%，增速比上年加快 0.1 个百分点。营业成本同比增长 16.1%，增速比上年提高 13.7 个百分点。

研发费用增长稳中有落。2021 年，共投入研发费用 754.2 亿元，同比增长 5%，增速比上年回落 1 个百分点。

分业务运行情况

（一）信息服务收入较快增长，音视频服务持续高增长态势。2021 年，共完成信息服务收入 8254 亿元，同比增长 17%，增速比上年加快 5.5 个百分点；在互联网业务收入中占比为 53.3%，同比回落 1.9 个百分点。其中，音视频服务企业业务收入快速增长，增速与上年同期持平；网络游戏企业业务收入增长稳中有落；新闻和内容服务类企业业务收入增长加速；搜索服务为主的企业业务收入仍处下滑状态。

（二）互联网平台服务收入快速增长，网络销售、生活服务等平台经营活跃向好。2021 年，实现平台服务收入 5767 亿元，同比增长 32.8%，两年平均增速达 23.5%；在互联网业务收入中占比为 37.2%，同比提高 3.8 个百分点。其中，生活服务类平台企业业务收入扭转上年下滑局面，实现较快增长；网络销售平台企业业务收入增速快于上年同期；以提供生产制造和生产物流平台服务为主的企业收入增速较上年有所回落。

（三）互联网接入服务收入保持增长，互联网数据服务持续快速发展。2021 年，完成互联网接入及相关服务收入 444.4 亿元，同比增长 1.7%，增速比上年回落 9.8 个百分点；完成互联网数据服务（包括云服务、大数据服务等）收入 258.3 亿元，同比增长 23.1%。

分地区运行情况



东部和西部地区互联网业务收入较快增长，中部和东北地区互联网业务较为低迷。2021 年，东部地区完成互联网业务收入 13134 亿元，同比增长 20.8%，增速比上年加快 6 个百分点，占全国（扣除跨地区企业）互联网业务收入的比重为 89.3%。西部地区完成互联网业务收入 960.6 亿元，同比增长 37.8%，增速高于全国平均水平 16.6 个百分点。中部地区完成互联网业务收入 567.6 亿元，同比增长仅为 3%，增速比上年回落 0.9 个百分点。东北地区完成互联网业务收入 51.4 亿元，同比下降 0.5%（上年同期增长 9.1%）。

多省份互联网业务保持较快增长态势。2021 年，互联网业务累计收入居前 5 名的北京（增长 29.6%）、广东（增长 9.3%）、上海（增长 31.1%）、浙江（增长 13.0%）和江苏（增长 5.1%）共完成 12233 亿元，同比增长 20.9%，占全国（扣除跨地区企业）比重达 83.1%。全国互联网业务增速实现正增长的省市有 27 个，数量较上年同期增加 6 个，其中海南、云南、宁夏等省份两年平均增速超过 30%。

我国移动应用程序（App）发展情况

移动应用程序（App）总量持续下降。截至 12 月末，我国国内市场上监测到的 App 数量为 252 万款，数量比 11 月末净减少 21 万款。其中，本土第三方应用商店 App 数量为 117 万款，苹果商店（中国区）App 数量为 135 万款。12 月份，新增上架 App 数量 9 万款，下架 App 数量 30 万款。

游戏类应用数量仍居首位。截至 12 月末，移动应用规模排在前 4 位的 App 数量占比达 61.2%，其他生活服务、教育等 10 类 App 占比为 38.8%。其中，游戏 App 数量继续领先，达 70.9 万款，占全部 App 比重为 28.2%。日常工具类、电子商务类和社交通讯类 App 数量分别达 37 万款、24.8 万款和 21.1 万款，分列第二至四位。社交通讯类、生活服务类、日常工具业和新闻阅读类 App 数量较 11 月末净减量较多。

游戏、日常工具、社交、音视频类应用下载量居前。截至 12 月末，我国第三方应用商店在架应用分发总量达到 21072 亿次。其中，游戏类移动应用的下载量达 3314 亿次；日常工具类、音乐视频类、社交通讯类下载量分别达 2817 亿次、2477 亿次和 2449 亿次；生活服务类、新闻阅读类、系统工具类和电子商务类分别为 1960 亿次、1599 亿次、1572 亿次、1405 亿次。在其余各类应用中，下载总量超过 500 亿次的应用还有金融类（976 亿次）、拍照摄影类（819 亿次）。