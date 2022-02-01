TGA 年度最佳游戏《双人成行》将改编为影视剧

IT之家 2 月 1 日消息，《双人成行》在 2021 年出尽了风头，这款双人游玩的单机游戏获得了 TGA 2021 年度最佳游戏，在 Steam 平台也是“好评如潮”。

近日，游戏开发商 Hazelight 宣布，该团队正在与 DJ2 Entertainment 合作，将《双人成行》的情节改编为电影和电视。

IT之家了解到，Hazelight 创始人兼创意总监 Josef Fares 表示：在《双人成行》中创造世界和故事对我和团队来说非常有趣。由于它有很多疯狂的角色和疯狂的合作动作时刻的强烈叙事，因此它具有巨大的改编电影或电视的潜力。

不过，目前还没有发行方（比如环球影业、20 世纪福克斯等）与该项目相关联。据 Variety 消息人士称，目前正在进行多方竞购。据报道，《刺猬索尼克》和《刺猬索尼克 2》的编剧 Pat Casey 和 Josh Miller 已经加入了改编电影《双人成行》的计划。

游玩《双人成行》是一款别开生面的平台冒险游戏，完全为合作模式而设计。两名玩家将扮演相互看不顺眼的科迪和小梅夫妇，这两个人被魔咒变成了玩偶。他们一起被困在一个奇幻世界里，每个角落都隐藏着意想不到的东西，他们不得不一起克服挑战，同时挽救他们破裂的关系。