特斯拉马斯克称被媒体造谣已多年，最终受损的是他们

特斯拉 CEO 埃隆-马斯克在最近的一条推文中讽刺了主流媒体，称他们多年来对一直在对特斯拉和他本人进行“虚假”报道。
马斯克是在回应一位特斯拉车主的推文时说这番话的。这位车主质疑主流媒体的动机，称这些媒体有着传播针对特斯拉和马斯克的 FUD（恐惧、不确定和怀疑）的记录。
马斯克回应称：“他们多年来一直在写关于特斯拉（和我）的虚假文章。最终，受损的是他们自己的信誉。”
特斯拉 CEO 埃隆-马斯克在最近的一条推文中讽刺了主流媒体，称他们多年来对一直在对特斯拉和他本人进行“虚假”报道。
马斯克是在回应一位特斯拉车主的推文时说这番话的。这位车主质疑主流媒体的动机，称这些媒体有着传播针对特斯拉和马斯克的 FUD（恐惧、不确定和怀疑）的记录。
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