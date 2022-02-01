捷豹路虎将生产电动汽车，获英国政府 5 亿英镑贷款

英国出口融资部（ UK Export Finance ）周一宣布，捷豹路虎将获得 5 亿英镑（约合 6.7 亿美元）的政府贷款，以支持这家英国最大的汽车制造商转向生产电动汽车。

英国出口融资部表示，作为英国出口发展担保计划的一部分，这笔五年期贷款将帮助促进捷豹路虎的电池动力汽车研发和出口。

捷豹路虎此前曾宣布，计划到 2025 年在捷豹品牌停产内燃机车，而路虎品牌将在 2024 年推出首款全电动车型。