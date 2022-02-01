索尼发力回敬微软：先收购 Bungie，再与 Discord 推出 PlayStation 集成

IT之家 2 月 1 日消息，似乎是为了反击微软的游戏大动作，索尼互动娱乐今日接连宣布重要消息，先是以 36 亿美元收购《命运 2》开发商 Bungie，又与流行的游戏社区 Discord 推出 PlayStation 帐户集成。

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Discord 在一篇博文中宣布，从今天开始，将逐步推出从 Discord 链接 PSN 帐户，并在用户资料中显示 PlayStation 4 或 PlayStation 5 游戏活动的功能。

用户甚至可以选择在个人资料中显示 PlayStation Network 在线 ID，以便 Discord 朋友可以添加并标记。

IT之家了解到，索尼和 Discord 早在 2021 年 5 月就宣布建立合作伙伴关系，两家公司当时表示他们正在努力将 Discord 与 PlayStation 的服务集成。新功能与 2018 年 4 月推出的 Xbox 主机支持类似，该支持显示用户当前在 Discord 档案中游玩的任何游戏。

不过，PlayStation 主机仍然没有原生的 Discord 应用程序，因此如果用户想发送消息或加入群组通话，仍然需要使用手机或电脑。鉴于索尼和 Discord 之间的持续合作关系，也许将在未来的某个时候到来。