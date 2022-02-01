人人视频宣布更名为“多多视频”

IT之家 2 月 1 日消息，人人视频发布“品牌升级公告”，宣布今起正式更名“多多视频”。

尊敬的用户：在辞旧迎新的鞭炮声即将响起的时刻，【人人视频】也将品牌升级，正式更名为【多多视频】，未来我们将不忘初心，继续专注于内容服务，并为广大用户提供更加完善的产品体验，此次调整不影响您的任何权益，如有不便敬请谅解。最后敬祝大家，春节愉快，阖家欢乐。

IT之家了解到，多多视频已上架各大应用商店，开发者为“重庆剧迷网络科技有限公司”。

《多多视频 App》提供热门美剧，日剧，韩剧，泰剧，海量电影免费在线观看，支持离线缓存和电视投屏。 超清画质观看体验更爽，完善的弹幕体系，边看边交流，亲历精彩剧情集体刷屏的壮观场面~ 多多视频，视频多多~ 视频自动联播，省时又省力~ 剧集全，字幕版更新快，不用四处切换，一个 App 全部搞定~ 精准的 up 主推荐，从观看喜好等更多维度来推荐 UP 主视频~ 通过字幕翻译打通国内外文化屏障，让国内的年轻人更方便易懂的了解外国生活的真实情况以及老外生活中具有正能量的热门事件，打造国内大型海外文化内容社区~

此前，人人视频从各大应用商店下架，并下线“快看”相关内容，之后又进行了上架。

附：人人影视与人人视频的关系（来自微博用户 @组织二号头目）：