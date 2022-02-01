研究发现 GPU 可被浏览器精确识别：效果堪比指纹，小心被网站跟踪

IT之家 2 月 1 日消息，在题为“DRAWNAPART：基于远程 GPU 指纹识别的设备识别技术”的研究论文中，研究人员提出了一种基于 GPU 生成的浏览器“指纹”识别用户的方法。

目前，网站可以通过 Cookie、浏览器用户代理、网络 IP、鼠标移动和其他技术跟踪用户，以提供更准确的广告。然而研究人员已经证实，有一种新的高精度识别用户的方法：GPU 指纹。

在涉及 2500 个设备的大规模实验测试中，比其他已知方法的跟踪速度快了 67%。目前依赖 WebGL 2.0 APU 的方法需要至少 8 秒来对 GPU 进行识别，但已经有新的 Web API 将这个时间缩短到了 150 毫秒，并将准确率提高到了 98%。

据介绍，这种方法依赖于硬件识别，特别是 GPU。研究人员利用测量包含各种计算的向量的可能性，可用于验证用户。研究人员甚至已经证实，移除和更换某些组件不会影响用于跟踪用户的“分类器”。

不过，这种识别方法需要 WebGL 2.0 API，目前只有谷歌地图或宜家等少数网站仍在使用 WebGL 2.0。在 Alexa 排名前 10K 的网站中，只有 1% 的网站需要 WebGL 标准，这表明浏览器可以默认禁用此 API。

IT之家了解到，负责 WebGL 的非营利组织 Khronos 已经在研究可能的缓解措施，以阻止这种识别方法。