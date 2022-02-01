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微软 XGP 二月新增游戏名单公布：《穿越火线 X》《方舟：生存进化》等

2022/2/1 23:27:24 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 2 月 1 日消息，微软公布了 Xbox Game Pass 2 月上旬的新增游戏阵容，包括《穿越火线 X》《方舟：生存进化》等。

XGP二月新增游戏游戏阵容 《穿越火线X》等

IT之家了解到，《穿越火线 X》由 Smilegate Entertainment 和 Remedy Entertainment 联手打造，已在 Xbox 平台开启预载。游戏的多人模式提供了经典的幽灵模式、团队竞赛模式、据点模式等玩法，复刻了经典的 Black Widow、Laboratory 地图。

2 月 3 日

  • 《对立 (Nobody Save the World)》(云端，主机) 无官方中文

  • 《层层梦境（Dreamscaper）》(云端，主机，PC) 支持官方中文

  • 《撒谎（Telling Lies）》(云端，主机，PC) 支持官方中文

2 月 10 日

  • 《围攻 (Besiege)》(云端，主机，PC) 支持官方中文

  • 《穿越火线 X (CrossfireX)》(主机) 官方中文未知

  • 《永恒边缘 (Edge of Eternity)》(云端，主机，PC) 支持官方中文

  • 《小骨: 英雄杀手 (Skul: The Hero Slayerr)》(云端，主机，PC) 支持官方中文

  • 《地球最后的孩子与毁灭之杖（The Last Kids on Earth and the Staff of Doom）》(云端，主机，PC) 支持官方中文

2 月 14 日

  • 《方舟生存进化 终极生存者版 (Ark: Ultimate Survivor Edition)》(云端，主机，PC) 支持官方中文

  • 《地狱之魂 (Infernax)》(主机，PC)

IT之家了解到，将有多款游戏在 2 月 15 日离开 XGP 订阅库：

  • 《控制》（云端 / 主机 / PC）

  • 《嗜血代码》（云端 / 主机 / PC）

  • 《最终幻想 12：黄道纪元》（主机 / PC）

  • 《灵媒》（云端 / 主机 / PC）

  • 《冬日计划》（云端 / 主机 / PC）

  • 《空战猎鹰》（云端 / 主机 / PC）

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关键词：XGPXbox Game Pass穿越火线 X

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