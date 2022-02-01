微软 XGP 二月新增游戏名单公布：《穿越火线 X》《方舟：生存进化》等

IT之家 2 月 1 日消息，微软公布了 Xbox Game Pass 2 月上旬的新增游戏阵容，包括《穿越火线 X》《方舟：生存进化》等。

IT之家了解到，《穿越火线 X》由 Smilegate Entertainment 和 Remedy Entertainment 联手打造，已在 Xbox 平台开启预载。游戏的多人模式提供了经典的幽灵模式、团队竞赛模式、据点模式等玩法，复刻了经典的 Black Widow、Laboratory 地图。

2 月 3 日

《对立 (Nobody Save the World)》(云端，主机) 无官方中文

《层层梦境（Dreamscaper）》(云端，主机，PC) 支持官方中文

《撒谎（Telling Lies）》(云端，主机，PC) 支持官方中文

2 月 10 日

《围攻 (Besiege)》(云端，主机，PC) 支持官方中文

《穿越火线 X (CrossfireX)》(主机) 官方中文未知

《永恒边缘 (Edge of Eternity)》(云端，主机，PC) 支持官方中文

《小骨: 英雄杀手 (Skul: The Hero Slayerr)》(云端，主机，PC) 支持官方中文

《地球最后的孩子与毁灭之杖（The Last Kids on Earth and the Staff of Doom）》(云端，主机，PC) 支持官方中文

2 月 14 日

《方舟生存进化 终极生存者版 (Ark: Ultimate Survivor Edition)》(云端，主机，PC) 支持官方中文

《地狱之魂 (Infernax)》(主机，PC)

IT之家了解到，将有多款游戏在 2 月 15 日离开 XGP 订阅库：