净利润同比大涨 36%，谷歌母公司 Alphabet 高管解读 2021 财年 Q4 财报

北京时间 2 月 2 日早间消息，Alphabet（谷歌母公司）今天发布了该公司截至 12 月 31 日的 2021 财年第四季度财报。报告显示，Alphabet 第四季度总营收为 753.25 亿美元，与上年同期的 568.98 亿美元相比增长 32%；按照美国通用会计准则，Alphabet 第四季度净利润为 206.42 亿美元，相比之下上年同期的净利润为 152.27 亿美元，同比增幅为 36%。财报显示，Alphabet 旗下谷歌部门的第四季度谷歌云业务营收为 55.41 亿美元，高于上年同期的 38.31 亿美元。

业绩公布之后，谷歌 CEO 桑达尔・皮查伊（Sundar Pichai），CFO 露丝・波拉特（Ruth Porat）和首席品牌官菲利普・辛德勒（Philipp Schindler ）召开了分析师电话会议，回答了相关业务的问题。

以下是分析师电话会议回答摘要：

摩根大通分析师 Doug Anmuth：两个问题，一个问桑达尔，另一个问露丝。请问桑达尔，公司对于 Web 3.0 持何策略？目前有哪些方面的工作重点？未来有何计划？另外，露丝提到了公司员工数增长了 6500，是有史以来季度员工数增长最快的一个季度，也是之前几个取得业绩增长之后做出的相应投入，公司的投入还有哪些方面？比如技术方面的投入有哪些？公司今年的成本结构是否因此发生变化？

桑达尔・皮查伊：让人感兴趣的科技创新无时无刻不在发生，我们希望为其转化为商业价值不断进行投入下一代互联网 Web 3.0 一直处于演进过程之中，而且会继续完善发展，谷歌自身从开源技术中受益巨大，所以我们也希望继续在这一新技术中做出自己的贡献。目前有几个方面我们非常感兴趣，包括技术层面的增强现实技术，公司也在这个领域有着很长时间的投入，而且我们也会继续在这个领域扮演角色，此外，增强现实技术也可以在服务领域发挥作用，无论是公司的地图服务，YouTube 视频平台服务，谷歌视频会议服务 Meet，我们都会持续做贡献。Web 3.0 技术方面，我们会继续关注区块链技术的作用，区块链有趣以及强大的广泛应用功能，比以往任何技术都要更为广阔的应用前景。作为一家公司，我们将继续为构建这一生态系统而做出自己的贡献，提高生态系统的价值，一个例子就是我们的云业务团队正在研究如何通过区块链平台，进一步支持用户需求，建构，交易和储存价值，以及产品布局。我们将继续关注这一技术领域的发展，努力提供支持，技术也将继续演进和革新，公司将继续推动技术革新，这些就是我们的策略。

露丝・波拉特：关于员工数的问题，对于来自各个领域的人才而言，公司继续保持着巨大的吸引力，公司员工数同比去年出现增长，如我所言，四季度公司员工数增长了接近 6500 人，我们真的希望这种势头能够保持。当然这也同桑达尔，菲利普和我此前所说的那样，我们对于未来的增长机会充满期待，谷歌服务业务，包括云业务都在持续增加人手，持续扩大规模，以保持优质的执行力，我们还将继续增加员工数，其中大部分为技术岗位，我们认为未来机会无限。

高盛分析师 Eric Sheridan：如果可以的话，我也有两个问题。首先跟进一下刚才 Doug 的问题，我知道 Susan（YouTube 首席执行官 Susan Wojcicki）写了很多关于 YouTube 平台，以及该平台如何打造内容创造者中长期业务模式的文章，可否请管理层谈谈关于内容创造者业务模式的各个元素？如何通过产品实现该模式的成功？广告和电商等服务如何实现中长期的增长？另外一个问题问给露丝，关于支出，四季度出现的情况是否是暂时的，包括公司在房屋方面的投资，以及核心利润率方面出现的一些变化，我听到你提到说其中还包括了一些法律和慈善方面的支出，有没有需要我们特别注意的情况？

桑达尔・皮查伊：YouTube 自成立之日起就非常专注于为内容创作者提供良好的支持，是我们工作中很重要的一部分。我刚才也提到了，最近的增长来自广告，还有服务于粉丝与创作者互动的超级留言（Super Chat）业务以及留言账户数等等方面的增长。Susan 在致内容创作者的年度信中也提到了处于发展初期的非同质化代币（NFT）等行业和市场，我们的工作还是专注于提高用户体验，为内容创作者提供更多价值。电商体验也是 YouTube 平台重要的组成部分，为我们的业务增长提供更多机会，但这些业务都还处于发展初期，很多新领域的增长都非常强劲，包括播客，游戏，教育，体育等垂直领域，我们需要区分具体情况，为各行业的内容创作者提供更好的服务支持。

露丝・波拉特：关于支出方面的情况，研发方面主要还是员工数增长带来的支出增长，另外，营销支出，包括为支持假期期间销售而开展的推广活动，在四季度也有所提高，比去年要多一些。在四季度额外增加的支出方面，我提到了奖金的一次性发放，同比去年增长的慈善支出，但是我还是希望分析师从一年的长度来看我们在这些方面的支出。

摩根士丹利分析师 Brian Nowak：我有两个问题。第一个问给菲利普，过去一两年当中，公司在零售和电商搜索方面，为广告商提供的服务不断改善，想请问你在其他垂直领域搜索方面，公司看到哪些可以为广告商提供提供更大的增长和创新机会？第二个问题给菲利普或者桑达尔，你们都谈到了 YouTube 平台上的商务和购物机会，可否请你们谈谈公司在哪些方面做得已经不错，哪些创新障碍还需要清除，来保证这些领域的增长？

菲利普・辛德勒：现如今消费者获取资讯的方式比以往多很多，搜索只是其中一种方式，我们一直在努力为用户和广告商改善使用体验，在这里我也可以跟大家分享一下我们向自己提出的问题，帮助大家了解我们如何看待这个问题。第一个问题是公司是不是用户在获取资讯和灵感的时候最愿意使用的服务？我们致力于为更多用户搜索提供更好和更为综合的搜索结果，我们希望提供的搜索结果是高质量的，相关性更高的，尤其是在用户搜索某些品牌和产品的时候，我们可以为其提供最为有用的资讯，让我们的搜索结果模式更为多言，更具沟通效果，其中也包括提升广告的推广效果，让电商搜索的结果更符合用户期待，当然其他垂直领域也是一样的道理，需要我们在创新方面的持续投入和研发。第二个问题是公司能否为消费者推送相关性更高的广告，我们希望平台展示的广告对用户都有益，事实上我们 80% 的搜索结果中不包含广告，而且广告的展示也都是由于用户有商业搜索意图的情况下才出现的，当用户有这些方面的需求时，我们能做的就是更好地匹配。第三个问题是如何提高客户的投入产出比，这涉及到很多信息处理，我们能做的事情还有很多，还有在帮助广告客户增加产品和服务吸引力方面，以及在预测这些产品和服务对于消费者的价值方面，我们都可以做更多事情。以上就是我们未来在开拓机会方面还可以做的一些事情。

桑达尔・皮查伊：关于 YouTube 和商务，我快速做一下补充。第一，无论是 YouTube 还是搜索业务，我们都做了一些基础设施方面的建设，工作聚焦于商家，帮助商家接入我们的服务，保证后台能够提供广泛的，综合的广告库存，我们同其他电商平台的合作关系也是服务提供的基础。具体到 YouTube，我们推出了很多试运行计划，包括创新的标签识别计划，让用户能够根据标签来在某些视频中浏览，学习和购物，也同沃尔玛等伙伴合作试推出了直播购物功能，以及产品信息流等功能。我们还有很多事情可以做，购物同视频结合的这个领域还处于发展初期，但是发展空间无限。

美银美林分析师 Justin Post：想请桑达尔和露丝分别回答一个问题。第一个问题，公司的搜索业务出现非常强劲的增长，可否听听管理层谈谈关于人工智能技术在其中发挥的作用？人工智能技术在搜索业务中的开发潜力还有多大？为什么四季度的搜索业务增长会高于疫情前的水平？第二个问题，露丝，我们看到云业务有非常不错的增长，可能受公司基础设施建设的水平驱动，营收环比增长 5 亿（美元），但是我们也看到利润率出现下降，可否请你谈谈其中的原因？需要哪些方面的努力才能保持目前的利润率水平？

桑达尔・皮查伊：关于第一个问题，我们在人工智能技术研发方面一直在持续投入，研究成果应用于公司各个业务线，在搜索业务上的应用尤其多，包括基于变换器的双向编码器表示技术（BERT），多任务统一模型（MUM），人工智能架构 Pathways 和语言对话模型 LaMDA 方面的应用。公司目前在人工智能尖端技术方面的进展确实非常快，而且我们也致力于保持行业的地位，人工智能技术团队同核心产品团队的合作也非常紧密，搜索业务在一定程度上加速了技术的产品化应用。最为重要的是，我们将持续在这个领域的领先地位，继续提供高水平的搜索结果，整个世界的资讯量不断增加，多模型的特质也越来越明显，如同我们此前从文本搜索拓展至图片搜索一样，我们也在考虑视频，音频搜索方面的功能，这些都是人工智能和搜索之间的互相作用，我们一直在这个方向上努力。

露丝・波拉特：云业务方面，桑达尔和我也提到过，我们对于目前的业务进展非常满意，我们的订单水平和客户的行业分布都很好地反映了这一点。在帮助客户完成业务数字化转型方面，我们处于非常重要的阶段，也是这个领域发展的初期。所以我们依然专注于营收增长，长期来看，在必要的时候进行投资，投资也将是非常大力的，增强平台的服务和产品能力，提升基础设施，最终实现盈利。

Evercore ISI 分析师 Mark Mahaney：两个问题。想跟进一下 Justin 的问题，就是关于搜索业务增长速度高于疫情前水平的描述，菲利普谈到了搜索业务中的一些子业务，零售是推动增长的重要原因之一，也谈到了其他几个子业务，比如旅游也一个大的贡献因素，你是否认为旅游业务已经恢复？还是仍然因为疫情原因尚待恢复至疫情前水平？另外一个问题给露丝，关于股份回购，四季度的回购水平创下历史新高，未来这方面的趋势如何预测？公司的回购是否会视机会而定，还是每年会以系统性的方式，通过向股东返还现金的方式完成？

菲利普・辛德勒：我此前提到了，旅游行业对于四季度的广告业务实现同比增长有贡献，整个四季度的表现都非常令人鼓舞，同时，我们也注意到用户行为也反映了现实情况，不同旅游目的地和活动类型的表现依然差异明显，尤其在奥密克戎病毒变种出现之后更加明显，我们看到旅游搜索词方面的变化，包括户外旅游地搜索的增加，比如沙滩，公园和露营地，而包括博物馆等旅游地的搜索数量出现下降。总的来说，我们注意到旅游行业对于新的疫情爆发更为敏感，但是不同活动和地点的分别还是有不均匀的情况，所以我们还不能过早对于未来的趋势下结论。话说回来，如果有用户想旅行，那么他们就会用谷歌来完成信息的搜集。事实上，从八月底到十月底，用户对于旅行规则方面的全球搜索量增长了六倍，我们也推出了很多新功能让用户更好地了解世界各地的旅行限制规定变化，我们的产品策略方面也有非常大的调整，帮助合作伙伴，包括酒店业者，旅游公司和旅行活动运营方等，更好了解航班需求和旅游市场的最新变动。相信大家也发现在十月份的时候，我们推出的可持续旅行方面的新闻，包括关于二氧化碳方面的信息，谷歌航班，环境友好型酒店，旅行路线和地图功能等等。这些都是我们做过的非常重要的工作，帮助用户和商家做出更多可持续发展方面的选择。

露丝・波拉特：关于股份回购，我们在此前的几次财报会当中也提到了，我们认为股份回购计划极具价值，也非常高兴在去年得到将股份回购份额提升至 500 亿的授权，我们的回购步伐也在过去几年加快，从 2019 年的 180 亿美元，增长到 2021 年全年的 500 亿美元，在现有的授权下，我们还有额外的回购能力，还将继续完成这一计划，不断为股东提供价值。

MoffettNathanson 分析师 Michael Nathanson：两个问题。一个问题问给桑达尔，另外还要跟进一个问题。桑达尔，我对于公司上个星期宣布将实现从联合学习（Federated Learning）到话题（Topics）的转换，可否谈谈为什么会有这种变化？另外，对于广告商而言，广告追踪技术 FLoC 是一种比 cookies 更为有效的功能，它的发布会否影响公司的投资回报率和广告商预算？第二个问题给菲利普，疫情期间，增长很快的一个业务就是互联网电视，该业务对于公司的驱动作用如何？随着疫情的影响在未来逐步缓解，公司如何确保 YouTube 和互联网电视业务的持续增长？

菲利普・辛德勒：我也可以回答你问给桑达尔的问题。Chrome 浏览器团队专注于隐私沙盒（sandbox）方面的独立工作，也就是我们通过提升设备技术来实现隐私保护的计划，这一计划将助力数字广告的未来发展，以及最终实现自由和开放互联网的目标。基于前期关于 FLoC 测试得到的社区反馈，我们在上周宣布了名为 Topics 的隐私沙盒计划，这一计划事实上以及取代了我们的 FLoC 计划，我建议大家读一读上周我们的官宣，来获取更多细节。简单而言，Topics 应用程序接口（API）可以帮助广告客户以一种更为私密的方式，展示符合消费者兴趣，根据其网站访问记录来推断的广告。从广告商的角度而言，也就是你提的问题，目前判断还为时尚早，因为这个功能刚刚宣布，预计在一季度末可以实现测试，我们努力实现符合两方面需求的设计，也就是符合广告商和私密性方面的需求。

第二个问题，互联网电视领域的机会，客厅流媒体市场已经迎来爆炸式发展，我们正在亲历这些增长，互联网电视也是我们增长最快的屏幕，未来发展潜力无限，品牌商也实现全渠道的增长，受益于数字电视的精准投放，线性电视的规模和广告相关性的提高，互联网可以大规模地实现个性化广告推广，用视频广告讲述品牌故事，十月份，我们还在其中加入了视频行动计划，该计划在当月实现升级，可以自动包含互联网电视库存，这意味着用户得到更好的观看体验，品牌商可以实现更大的在线销售和获取更多潜在用户。很多家庭已经数十年使用传统电视，而现在可以广告商可以实现更精准的投放和更高的销售转化。可计算也是衡量成功的重要组成部分，我们需要确保广告商能够计算其在 YouTube 和 YouTube 电视平台上的投资回报率，广告观看量和频率，美国市场的广告客户如果也在使用 ComScore 和 Nielsen 的服务，那么他们已经可以看到相关数据。总体而言，互联网电视市场的机会令人激动，我们才刚刚起步。

杰弗瑞分析师 Brent Thill：露丝，看起来四季度的广告业务有非常不错的增长，想知道今年的季节性因素的分布，今年是否还是前慢后快的趋势？

露丝・波拉特：今年应该有非常不错的增长势头，我前面说过，各个行业的广告客户贡献都有增长，消费者线上活动的增长也非常不错，这些都是公司业务增长的最主要驱动因素。我想着重提一下对于 YouTube 去年同比之前一年增长的情况，一季度相对较弱，四季度达到增速的顶峰。但是总体而言，我们的最主要增长驱动因素还是来自各个行业的广告客户贡献。

蒙特利尔银行资本市场分析师 Dan Salmon：两个问题给桑达尔。第一个问题，公司在人工智能方面的投资对于广告业务的增长有很大促进作用，可否举例说明一下？第二个问题，美国国会出台的一些法案似乎是针对包括谷歌在内的大型科技公司，公司认为这些法案在哪些方面的规定是正确的？哪些规定是错误的？

桑达尔・皮查伊：关于人工智能和广告，我回答你问题的第二部分，然后菲利普可以提供更多细节。整体而言，我们希望人工智能技术的进步可以帮助广告客户更容易地运营推广活动，我们的技术可以简化这一类努力，一会儿菲利普可以提供更多细节。关于你提到的国会反垄断法案的问题，作为一家公司，我们一直希望提供建设性的方案，也对立法的调整持开放态度。最重要的是，科技要做对社会有益的事情，所以在很多领域存在广泛共识，我们也倡导进行隐私立法，尤其是在联邦层面的立法，完善儿童隐私方面的立法等等。关于当下的某些立法建议，它们并不能解决这些问题，而且会破环我们为消费者提供的一系列服务，这是我们所担忧之处，我们完全可以保证我们产品的安全和隐私保护合规。这些建议甚至会降低美国公司的竞争力，因为只有美国公司受到这些方面的限制。在开发产品功能方面，我们每年为搜索业务推出 3000 多个新功能，我们都需要考虑每个功能是否合规，哪些需要申请监管许可，所以这些建议都可能导致不可预测的后果，我们担心小企业，本地零售商和消费者会因此受到影响。话说回来，我们还是以积极，有建设性的态度对待这些立法，希望我们的产品和服务有益于社会，我们也会敦促国会花时间考虑这些建议的不可测结果，我们的工作重点还是为用户打造伟大的产品。

菲利普・辛德勒：回答你的第一个问题，关于人工智能技术和对公司广告产品的冲击。我们谈到了效果最大化广告（Performance Max），还有效果分析页。搜索业务方面，机器学习和自动化催生了更好的效果，广告客户越来越多地使用反应搜索广告实现自动化，创造和选择最好的广告形式，实现更好的消费者匹配和更为智能的广告竞价，帮助广告客户更好判断投放效果，同时更好保护用户隐私。

瑞士信贷分析师 Stephen Ju：我只有一个问题。我想公司在四年前发布的一篇文章里提到了再增加 10 亿用户，以及为印度和其他新兴市场开发产品可以为开拓其他市场提供借鉴的论述，可否请管理层谈谈未来在海外市场关于产品和服务的设想？

桑达尔・皮查伊：我想现在的趋势还会持续，包括支付业务的全球策略。总的来说，我们在这些刚刚进入的新市场需要更深层次的思考，包括我们为所有人打造平等互联网的使命。我们最近做了几件事情，比如一年前，我们宣布成立 100 亿美元的谷歌印度数字化基金，反应了我们对于印度未来数字经济发展前景的信心，以及我们在当地打造产品的愿望，这一愿望对我们在全球的业务拓展也会有助益。另外，去年 10 月，我们宣布了在非洲投资 10 亿美元的计划，帮助当地企业家，帮助企业实现数字化转型，为当地用户打造产品，也有助于我们学习产品的海外拓展。YouTube 在印度市场的拓展，有一些是我们谈到过的电商方面的想法，我们首先是在印度是迈开步子，因为这个市场的人口年轻化程度高，会很快地提供反馈，然后我们会在全球推展，因此我们会持续关注当地市场的机会。