《英雄联盟》公布新英雄“炼金男爵 烈娜塔”

IT之家 2 月 2 日消息，《英雄联盟》官方现已公布新英雄“炼金男爵 烈娜塔”的预览信息和技能介绍，预计将在不久后上线。

预览视频：

技能介绍：

【被动】烈娜塔的普攻会对未被标记的敌人造成额外 1-5%（每 100 法术强度增加 1%）最大生命值伤害，并标记其 6 秒

友军的普攻或者技能会引爆标记，造成额外 2-11%（每 100 法术强度增加 1%）最大生命值伤害

烈娜塔同一时间最多标记一个敌人



【Q】冷却时间：16 秒

法力消耗：80

首次施放时，烈娜塔发射一枚飞弹，对首个命中的敌人禁锢 1 秒并造成 80/125/170/215/260（+80% 法术强度）魔法伤害

再次施放时，烈娜塔把目标朝一个方向拉扯，对被命中的敌人造成 80/125/170/215/260（+80% 法术强度）魔法伤害，如果被丢出的是一名是英雄，则他们都会被晕眩 0.5 秒



【W】冷却时间：26/24/22/20/18 秒

法力消耗：80 烈娜塔增加一名友军 10/15/20/25/30%（每 100 法术强度增加 1%）攻击速度，和朝着敌人移动时的 10/12.5/15/17.5/20%（每 100 法术强度增加 1%）移动速度，这些加成会在 5 秒内持续提升，最多翻倍

如果在增益效果期间友军死亡，则会复活并获得 100% 最大生命值，生命值会在 3 秒内衰减

如果友军在复活期间参与击杀敌方英雄，则停止衰减生命值并且生命值变为 35% 最大生命值



【E】冷却时间：14/13/12/11/10 秒

法力消耗：70/80/90/100/110 烈娜塔发射生化导弹，对沿途敌人造成 65/95/125/155/185（+65% 法术强度）魔法伤害，并减速他们 30%，持续 2 秒

沿途的友军会获得 50/70/90/110/130（+50% 法术强度）的护盾，持续 3 秒



【R】冷却时间：150/130/110 秒

法力消耗：100 烈娜塔放出一道生化毒雾，使命中的敌人进入狂暴状态，使他们获得 100% 攻击速度并且会攻击周围所有目标（优先攻击他们自己的友军），持续 1.25/1.75/2.25 秒

技能介绍视频：