摩托罗拉 Edge 30 Pro 渲染图泄露，确认采用 Edge X30 设计

IT之家 2 月 2 日消息，摩托罗拉正在为全球市场准备一款新的旗舰机型，该机型基于去年年底在中国推出的摩托罗拉 Edge X30 打造，据悉新机名为摩托罗拉 Edge 30 Pro，现在该机的渲染图已经泄露。

91mobiles 提供的渲染图显示，为摩托罗拉 Edge 30 Pro 与 X30 的设计几乎相同，不过这与之前泄露的渲染图相矛盾，新渲染图显示摩托罗拉将指纹识别器移到了显示屏下面（X30 指纹识别器在侧面），并重新调整了背面的 Logo 位置。

两批渲染图中可能有一个是不准确的，或者摩托罗拉计划发布两款手机。

性能方面，根据之前的跑分显示，摩托罗拉 Edge 30 Pro 搭载的依然是高通最新的骁龙 8 Gen 1 SoC，还拥有 Adreno 730 GPU 和 12GB RAM，预计可能配备高达 256GB 的内部存储空间。

IT之家了解到，摩托罗拉 Edge 30 Pro 应该与 Edge X30 有类似的配置，后者搭载全新一代骁龙 8 Gen 1 处理器，采用 6.7 英寸 OLED FHD + 打孔显示屏，刷新率为 144Hz，触摸采样率为 576Hz，分辨率为 2400×1080 像素，支持 100% 的 DCI-P3 色域，HDR10+，以及一个屏内指纹传感器。有一个 5000mAh 的电池，支持 68W 快速充电，前置 6000 万像素的摄像头，Moto Edge X30 的背面有三个摄像头，有一个 5000 万像素的主 OV50A40 传感器，具有 f / 1.88 光圈，一个 500 万像素的超广角镜头，以及一个 200 万像素的第三传感器，尺寸为 163.56 X 75.95 X 8.49 毫米，重量为 194 克。