被环球晶收购案未获批，世创称芯荒下公司可单干

环球晶（GlobalWafers）计划以 43.5 亿欧元收购德国同行世创（Siltronic）股权案，因未能及时获得德国监管部门的批准于本周一宣告失败，世创对此表示，公司可以单干，并称全球对稀缺芯片的需求在长期内仍将很高。

据路透社当地时间 2 日报道，世创首席执行官 Christoph von Plotho 当日表示，“作为一家独立公司，我们现在看到自己处于保持成功的有利地位。”他以新加坡一家计划中的新工厂举例称，这反映了公司的增长野心。

疫情带来的强劲经济反弹，以及科技和汽车行业对半导体的需求不断上升，导致全球芯片短缺，推动了全球对新产能的需求。世创表示，预计这些“大趋势”将确保中长期的高需求，这一因素也推动在欧洲建立更大芯片产能，以减少对亚洲的依赖。

值得一提的是，路透社报道指出，尽管环球晶表示将于 2 月 6 日宣布打算如何使用这笔交易所需的资金，但仍有机会再次尝试（收购）。

Von Plotho 在接受《法兰克福汇报》采访时表示，考虑到自 2020 年底环球晶首次投标以来，该行业变得更加景气，同样水平的新报价“几乎没有吸引力”。“有了很大的变化。晶圆非常稀缺，价格还在上涨。”

根据世创财报，2021 年第四季度息税折旧摊销前利润（EBITDA）同比增长 17% 至 1.44 亿欧元，主要得益于交易失败后拨备的约 1,200 万欧元；全年销售额增长 16% 至 14.05 亿欧元，得益于从低迷的 2020 年水平反弹、美元走强以及下半年价格小幅上涨。

世创表示，持续的地缘政治和全球经济不确定性，以及疫情，将继续影响 2022 年的业绩，并警告称，不断上升的成本和通胀将对收益构成压力。