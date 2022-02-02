消息称高通、诺基亚等向车厂索要汽车互联网连接零部件专利费，每辆车 15 美元

包括诺基亚、高通和日本 NTT 在内的 48 家电信技术制造商，据称已向丰田、本田和日产索要用于连接汽车互联网的零部件的专利费。这突显出科技公司在该领域的竞争力，并可能导致希望开发下一代汽车的汽车制造商成本上升。

据日经新闻报道，日本三大汽车公司通过负责 LTE (4G) 通信标准专利费用协商的美国公司 Avanci，被要求以综合使用相关专利为条件，以每辆车 15 美元的标准支付费用，无论是否使用通讯功能。

Avanci 将相关专利聚集在一起，称为“专利池”，进行联合谈判。除了诺基亚，瑞典的爱立信和荷兰的飞利浦等其他全球公司也将参与其中。NTT、索尼、松下、夏普等日本企业也参加了此次活动，共有 48 家。Avanci 正准备就 5G 相关专利进行类似的谈判。

这 48 家公司拥有构成 4G 基础的大约 70% 的标准基本专利。它们被认为是开发联网汽车不可或缺的基本专利。获得许可的技术包括使用车载通信设备发射和接收无线电波的方法、设备的操作顺序等。

诺基亚在基站等通信基础设施方面具有优势，高通拥有半导体相关的关键专利，而夏普在连接技术方面具有优势。

目前尚不清楚三家汽车制造商是否会同意支付专利费用，包括选择与零部件制造商分担成本的办法。如果它们这样做，每年的版税预计将达到数十亿日元 (数千万美元) 到近 200 亿日元。

丰田的目标是，在截至 2022 年 3 月的财年里，全集团销售 1029 万辆汽车。如果丰田所有的汽车都配备了通讯设备并使用了这些专利，丰田将不得不支付约 180 亿日圆的费用，相当于其同期预计综合净利润的 0.7%。

这一类事件并非首次发生。去年，丰田和本田被美国的一家专利管理公司以侵犯车载通信技术专利为由提起诉讼。日经新闻指出，在软件方面落后于欧美同行的日本公司，正被迫重新审视自己的专利战略。