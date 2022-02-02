5G / 4G 专利大战，爱立信试图阻止巴西销售苹果 iPhone 等产品

IT之家 2 月 2 日消息，据 Apple Insider 报道，爱立信试图阻止巴西经销商转售苹果 iPhone 等产品，这是其与苹果就一系列 5G 专利持续进行法律斗争的一部分，与此同时，苹果正试图利用三星先前的努力使爱立信的十项专利失效。

在整个去年的 12 月和今年的 1 月，爱立信和苹果的专利战一直在升级，包括苹果指责爱立信在专利授权谈判中行为不当，试图煽动美国采取进口禁令，以及其他全球备案等。作为活动的延续，爱立信决定尝试阻止苹果产品在巴西的销售。

据福斯专利网报道，苹果公司 1 月 31 日在得克萨斯州东区的一份文件中提到，爱立信于 1 月 17 日对 Allied Tecnologia S.A.申请了“第二个初步禁令”。该禁令基于爱立信拥有的 4G 专利，似乎是针对该批发商的，因为它转售了 iPhone 等苹果产品。

爱立信此前在巴西对苹果公司本身提出了初步禁令，转向批发商似乎是为了试图在该国对苹果公司施加压力。

简报还提到，争端升级到欧洲，爱立信于 1 月 24 日对苹果提起另一起诉讼，再次寻求对另一项手机专利发出禁令。

在得克萨斯州东区的诉讼中，苹果公司提出了一个案件时间表，将在 2022 年 12 月初开始对此事进行诉讼。

在苹果方面，苹果似乎已经扩大了它试图宣布无效的爱立信拥有的专利数量。在最初的一批 7 项专利之后，又有 3 项爱立信的专利被发现，苹果提交了专利诉讼和上诉委员会的申请，使总数达到 10 项。

这些专利都与电信有关，如“在电信系统中执行随机接入的前言分配的方法和装置”，以及“用于发射发现信号的发射器、接收器和其中的方法”。

苹果申请的专利中没有一项是爱立信对其提出的，然而它们都在 2021 年受到了三星的挑战。苹果很可能是在利用三星的审查活动来试图攻击这些专利，有效地消除了爱立信未来可能使用的武器。