Facebook 母公司 Meta 第四季度营收 337 亿美元，净利润同比下降 8%

北京时间 2 月 3 日凌晨消息，Meta（原 Facebook）今天发布了截至 12 月 31 日的 2021 财年第四季度及全年未经审计财报。报告显示，Meta 第四季度营收为 336.71 亿美元，与上年同期的 280.72 亿美元相比增长 20%；净利润为 102.85 亿美元，与上年同期的净利润 112.19 亿美元相比下降 8%。

第四季度主要业绩：

- Meta 第四季度营收为 336.71 亿美元，与上年同期的 280.72 亿美元相比增长 20%；

- Meta 第四季度运营利润为 125.85 亿美元，与上年同期的 127.75 亿美元相比下降 1%；

- Meta 第四季度运营利润率为 37%，相比之下上年同期的运营利润率为 46%；

- Meta 第四季度净利润为 102.85 亿美元，与上年同期的净利润 112.19 亿美元相比下降 8%；

- Meta 第四季度每股美国存托凭证摊薄收益为 3.67 美元，相比之下上年同期的每股美国存托凭证摊薄收益为 3.88 美元，同比下降 5%。

2021 财年主要业绩：

- Meta 2021 财年营收为 1179.29 亿美元，与 2020 财年的 859.65 亿美元相比增长 37%；

- Meta 2021 财年运营利润为 467.53 亿美元，与 2020 财年的 326.71 亿美元相比增长 34%；

- Meta 2021 财年的运营利润率为 40%，相比之下 2020 财年的运营利润率为 38%；

- Meta 2021 财年净利润为 393.70 亿美元，与 2020 财年的 291.46 亿美元相比增长 35%；

- Meta 2021 财年每股美国存托凭证摊薄收益为 13.77 美元，相比之下 2020 财年的每股美国存托凭证摊薄收益为 10.09 美元，同比增长 36%。

运营要点：

- 2021 年 12 月，Meta 每日活跃用户人数（DAU）平均值为 19.3 亿人，比上年同期增长 5%；

- 截至 2021 年 12 月 31 日，Meta 月度活跃用户人数（MAU）为 29.1 亿人，比上年同期增长 4%；

- 2021 年 12 月，Meta 服务“家族”（其中包括 Meta、 Instagram、WhatsApp 和 Messenger 等服务）每日活跃用户人数（DAP）的平均值为 28.2 亿人，比上年同期增长 8%；

- 截至 2021 年 12 月 31 日，Meta 服务“家族”的月度活跃用户人数（MAP）为 35.9 亿人，比上年同期增长 9%；

- 在 2021 年第四季度中，通过 Meta“应用家族”交付的“广告印象”比上年同期增长 13%，每广告平均价格比上年同期增长 6%。在整个 2021 财年，“广告印象”比 2020 财年增长 10%，每广告平均价格比 2020 财年增长 24%；

- Meta 第四季度资本支出为 55.4 亿美元，全年资本支出为 192.4 亿美元，其中包括融资租赁的本金付款；

- Meta 在第四季度和整个 2021 财年分别回购了价值 191.8 亿美元和 448.1 亿美元的 A 类普通股。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司已获授权的股票回购计划剩余金额为 387.9 亿美元；

- 截至 2021 年第四季度末，Meta 所持现金、现金等价物和有价证券总额为 480 亿美元；

- 截至 2021 年 12 月 31 日，Meta 的员工总数为 71970 人，比上年同期增长 23%。

财务分析：

营收：

Meta 第四季度营收为 336.71 亿美元，与上年同期的 280.72 亿美元相比增长 20%。

Meta 2021 财年营收为 1179.29 亿美元，与 2020 财年的 859.65 亿美元相比增长 37%。

Meta 第四季度来自于广告业务的营收为 326.39 亿美元，相比之下上年同期为 271.87 亿美元。

Meta 2021 财年来自于广告业务的营收为 1149.34 亿美元，相比之下 2020 财年为 841.69 亿美元。

Meta 第四季度来自于其他业务的营收为 1.55 亿美元，相比之下上年同期为 1.68 亿美元。

Meta 2021 财年来自于其他业务的营收为 7.21 亿美元，相比之下 2020 财年为 6.57 亿美元增长 72%。

Meta 第四季度来自于“应用家族”的营收（即上述两项业务的营收之和）为 327.94 亿美元，相比之下上年同期为 273.55 亿美元。

Meta 2021 财年来自于“应用家族”的营收为 1156.55 亿美元，相比之下 2020 财年为 848.26 亿美元。

Meta 第四季度来自于“现实实验室”（Reality Labs）业务的营收为 8.77 亿美元，相比之下上年同期为 7.17 亿美元。

Meta 2021 财年来自于“现实实验室”业务的营收为 22.74 亿美元，相比之下 2020 财年为 11.39 亿美元。

成本和支出：

Meta 第四季度总成本和支出为 210.86 亿美元，相比之下上年同期为 152.97 亿美元。其中：营收成本为 63.48 亿美元，相比之下上年同期为 52.10 亿美元；研发支出为 70.46 亿美元，相比之下上年同期为 52.08 亿美元；营销和销售支出为 43.87 亿美元，相比之下上年同期为 32.80 亿美元；总务和行政支出为 33.05 亿美元，相比之下上年同期为 15.99 亿美元。

Meta 2021 财年总成本和支出为 711.76 亿美元，相比之下 2020 财年为 532.94 亿美元。其中：营收成本为 226.49 亿美元，相比之下 2020 财年为 166.92 亿美元；研发支出为 246.55 亿美元，相比之下 2020 财年为 184.47 亿美元；营销和销售支出为 140.43 亿美元，相比之下 2020 财年为 115.91 亿美元；总务和行政支出为 98.29 亿美元，相比之下 2020 财年为 65.64 亿美元。

运营利润：

Meta 第四季度运营利润为 125.85 亿美元，与上年同期的 127.75 亿美元相比下降 1%。

Meta 2021 财年运营利润为 467.53 亿美元，与 2020 财年的 326.71 亿美元相比增长 34%。

运营利润率：

Meta 第四季度运营利润率为 37%，相比之下上年同期的运营利润率为 46%。

Meta 2021 财年的运营利润率为 40%，相比之下 2020 财年的运营利润率为 38%。

所得税准备金：

Meta 第四季度所得税准备金为 24.17 亿美元，与上年同期的 18.36 亿美元相比增长 32%。Meta 第四季度有效税率为 19%，相比之下上年同期为 14%。

Meta 2021 财年所得税准备金为 79.14 亿美元，与 2020 财年的 40.34 亿美元相比增长 96%。Meta 2021 财年的有效税率为 17%，相比之下 2020 财年为 12%。

净利润：

Meta 第四季度净利润为 102.85 亿美元，与上年同期的净利润 112.19 亿美元相比下降 8%。Meta 第四季度每股美国存托凭证摊薄收益为 3.67 美元，相比之下上年同期的每股美国存托凭证摊薄收益为 3.88 美元，同比下降 5%。

Meta 2021 财年净利润为 393.70 亿美元，与 2020 财年的 291.46 亿美元相比增长 35%。Meta 2021 财年每股美国存托凭证摊薄收益为 13.77 美元，相比之下 2020 财年的每股美国存托凭证摊薄收益为 10.09 美元，同比增长 36%。

资本支出：

Meta 第四季度资本支出为 55.4 亿美元，全年资本支出为 192.4 亿美元，其中包括融资租赁的本金付款。

现金和有价证券：

截至 2021 年第四季度末，Meta 所持现金、现金等价物和有价证券总额为 480 亿美元。

自由现金流：

Meta 第四季度自由现金流为 125.62 亿美元，相比之下上年同期为 92.22 亿美元。

Meta 2021 财年自由现金流为 384.39 亿美元，相比之下 2020 财年为 230.28 亿美元。

电话会议：

财报发布后，Meta 将在美国东部时间 2 月 2 日下午 5 点（北京时间 2 月 3 日早上 6 点）召开电话会议，解答分析师和投资者的问题。投资者可登录 Meta 网站的投资者关系频道 http://investor.fb.com/ 收听电话会议直播和查看公司财报。

电话会议结束后，投资者还可登陆同一个页面收听 Meta 财报电话会议的录音。电话会议结束后的一周内，投资者可拨打 + 1 （402） 977-9140 或 + 1 （800） 633-8284 收听录音，密码为“22013689”。

分析师预期及股价变动：

Meta 第四季度营收为 336.71 亿美元，超出华尔街分析师此前预期；每股摊薄收益为 3.67 美元，不及预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，40 名分析师此前平均预期 Meta 第四季度营收将达 334.1 亿美元，39 名分析师此前平均预期 Meta 第四季度每股收益将达 3.84 美元。受此影响，财报公布后 Meta 股价在纳斯达克的盘后交易中大幅下跌近 23%。

另外，据雅虎财经频道提供的数据显示，51 名分析师此前平均预期 Meta 2021 财年每股收益将达 13.92 美元，51 名分析师此前平均预期 Meta 2021 财年营收将达 1176.9 亿美元。

当日，Meta 股价在纳斯达克常规交易中上涨 4.00 美元，报收于 323.00 美元，涨幅为 1.25%。在随后截至美国东部时间周三下午 4 点 24 分（北京时间周四凌晨 5 点 24 分）为止的盘后交易中，Meta 股价大幅下跌 74.20 美元，至 248.80 美元，跌幅为 22.97%，跌穿 52 周最低价。在截至周三收盘的过去 52 周，Meta 的最高价为 384.33 美元，最低价为 253.50 美元。