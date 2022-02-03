高通第一财季营收 107 亿美元，净利润同比增长 38%

北京时间 2 月 3 日凌晨消息，高通今日发布了该公司的 2022 财年第一财季财报。报告显示，高通第一财季营收为 107.05 亿美元，与上年同期的 82.35 亿美元相比增长 30%；净利润为 33.99 亿美元，与上年同期的 24.55 亿美元相比增长 38%；不按照美国通用会计准则（Non-GAAP），高通第一财季的调整后净利润为 36.86 亿美元，与上年同期的 25.10 亿美元相比增长 47%。

高通第一财季营收和调整后每股收益均超出华尔街分析师预期，并且该公司对 2022 财年第二财季的业绩展望也超出预期，但其盘后股价仍旧跌超 3%。

以下为财报具体内容：

净利润 / 亏损：

在截至 2021 年 12 月 26 日的这一财季，高通的净利润为 33.99 亿美元，与上年同期的 24.55 亿美元相比增长 38%；每股摊薄收益为 2.98 美元，与上年同期的每股摊薄收益 2.12 美元相比增长 41%。高通第一财季运营利润为 38.64 亿美元，相比之下上年同期为 25.26 亿美元。

不按照美国通用会计准则（不计入某些一次性项目），高通第一财季的调整后净利润为 36.86 亿美元，与上年同期的 25.10 亿美元相比增长 47%；调整后每股摊薄收益为 3.23 美元，与上年同期的 2.17 美元相比增长 49%，这一业绩超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，24 名分析师此前平均预期高通第一财季调整后每股摊薄收益将达 3.01 美元。

营收：

高通第一财季营收为 107.05 亿美元，与上年同期的 82.35 亿美元相比增长 30%。不按照美国通用会计准则（不计入某些一次性项目），高通第一财季调整后营收为 106.97 亿美元，与上年同期的 82.26 亿美元相比增长 30%，这一业绩也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，22 名分析师此前平均预期高通第一财季营收将达 104.2 亿美元。

高通第一财季来自设备和服务的营收为 86.82 亿美元，相比之下上年同期为 64.42 亿美元；来自授权的营收为 20.23 亿美元，相比之下上年同期为 17.93 亿美元。

按具体业务部门划分，高通 CDMA 技术集团第一财季营收为 88.47 亿美元，与上年同期的 65.33 亿美元相比增长 35%；税前利润为 31.14 亿美元，相比之下上年同期为 19.19 亿美元，同比增长 62%；税前利润率为 35%，与上年同期的 29% 相比上升 6 个百分点。高通技术授权集团第一财季营收为 18.18 亿美元，与上年同期的 16.60 亿美元相比增长 10%；税前利润为 14.06 亿美元，与上年同期的 12.70 亿美元相比增长 11%；税前利润率为 77%，与上年同期相比持平。

在 CDMA 技术集团内部，高通第一财季来自于头戴式设备业务的营收为 59.83 亿美元，与上年同期的 42.16 亿美元相比增长 42%；来自于射频前端业务的营收为 11.32 亿美元，与上年同期的 10.61 亿美元相比增长 7%；来自于汽车业务的营收为 2.56 亿美元，与上年同期的 2.12 亿美元相比增长 21%；来自于物联网业务的营收为 14.76 亿美元，与上年同期的 10.44 亿美元相比增长 41%。

高通第一财季总运营成本和支出为 68.41 亿美元，相比之下上年同期为 57.09 亿美元。其中，服务营收成本为 43.03 亿美元，相比之下上年同期为 34.89 亿美元；研发支出为 19.30 亿美元，相比之下上年同期为 16.53 亿美元；销售、总务和行政支出为 6.08 亿美元，相比之下上年同期为 5.67 亿美元。

其它财务详情：

高通第一财季运营现金流为 20.57 亿美元，相比之下上年同期为 31.75 亿美元。截至 2021 年 12 月 26 日，高通所持现金和现金等价物总额为 66.07 亿美元，相比之下截至 2021 财年第一财季末为 71.76 亿美元。

高通在 2022 财年第一财季总共向股东返还了 19 亿美元现金，其中以派发现金股息的方式返还了 7.65 亿美元，约合每股 0.68 美元；并回购了 800 万股普通股，以此形式向股东返还了 12 亿美元现金。

业绩展望：

高通预计 2022 财年第二财季营收将达 102 亿美元到 110 亿美元，其中值（106 亿美元）超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，22 名分析师此前平均预期高通第二财季营收将达 96.1 亿美元。按业务部门划分，高通预计 CDMA 技术集团第二财季营收将达 87 亿美元至 93 亿美元，技术授权集团营收将达 14.5 亿美元到 16.5 亿美元。

高通预计第二财季每股收益将达 2.39 美元到 2.59 美元；不计入一次性项目（不按照美国通用会计准则），高通预计第二财季每股收益将达 2.80 美元到 3.00 美元，其中值（2.90 美元）超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，23 名分析师此前平均预期高通第二财季每股收益将达 2.49 美元。

股价变动：

当日，高通股价在纳斯达克常规交易中上涨 11.07 美元，报收于 188.20 美元，涨幅为 6.25%。在随后截至美国东部时间周三下午 4 点 27 分（北京时间周四凌晨 5 点 27 分）为止的盘后交易中，高通股价下跌 6.00 美元，至 182.20 美元，跌幅为 3.19%。过去 52 周，高通的最高价为 193.58 美元，最低价为 122.17 美元。