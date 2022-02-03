用苹果 AirTag 追踪受害者汽车，美国一男子被警方逮捕

IT之家 2 月 3 日消息，据 AppleInsiders 报道，康涅狄格州的一名男子被逮捕，因为警方目睹他试图使用苹果 AirTag 追踪受害者的汽车。

这名男子被指控犯有重罪，包括一级跟踪罪。据 CT Insider 报道，27 岁的 Wilfred Gonzalez 于 2022 年 1 月 30 日被指控跟踪骚扰，外加违反保护令，以及破坏和平的轻罪。

沃特伯里镇的当地警察说，他们在接到“家庭纠纷报告”后被派到现场，一名调查员在现场“发现被告在受害者的车辆中放置了一个跟踪装置”。

即使肇事者没有被看到，苹果公司的反跟踪预防方法也会提醒受害者。一段时间后，受害者的 iPhone 会显示一个通知，提醒 AirTag 一直在跟踪他们。不过如果受害者使用的是安卓系统，屏幕上不会有这样的通知。然而，AirTag 本身在与主人分离一段时间后就会开始发出警报。然后，受害者就可以通过将安装了应用程序的 iPhone 或 Android 手机放在旁边来检查 AirTag。屏幕上的链接会将他们带到一个苹果网站，上面列出了 AirTag 的序列号。

当当局要求时，苹果公司会提供该 AirTag 的注册所有人是谁。Gonzalez 以 1 万美元的保释金被释放，下次出庭时间是 3 月 30 日。

IT之家了解到，苹果公司的 AirTags 从一开始就包含了反跟踪的功能，甚至在防止汽车盗窃案中发挥了作用。