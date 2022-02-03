NASA 再次推迟 Artemis I 登月任务发射时间

IT之家 2 月 3 日消息，美国航天局周三表示，美国航天局将人类带回月球的计划中的首次任务最早被推迟到春季，说需要更多时间来完成安全检查。

阿特米斯一号（Artemis I）的发射最初定于 2021 年底，后来又推迟了两次，现在将不早于 4 月进行。

“团队正在一步一步地进行操作，以确保综合系统为安全发射阿特米斯一号任务做好准备。NASA 正在审查 4 月和 5 月的发射机会，”NASA 在一份声明中说。

阿特米斯一号将是一次无人驾驶的飞行测试，但将标志着该计划的真正开始，最终可能将第一位女性和第一位有色人种带到月球。

阿特米斯一号也将是大型太空发射系统（SLS）火箭的首次飞行，该火箭将携带猎户座太空舱前往月球，在返回地球前将其送入轨道。

美国宇航局说，SLS 系统的测试原定于本月进行，现在预计将于 3 月在佛罗里达州的肯尼迪航天中心进行。

IT之家了解到，在该测试中，火箭将被移至发射台，加满燃料并启动发射程序，但不会真正起飞，这项测试将帮助美国航天局确定一个实际的发射日期。

华盛顿美国宇航局总部负责探索系统开发的副副局长汤姆-惠特迈尔告诉记者，没有引发额外延迟的“具体”问题，“可能是一些简单的事情，如需要打磨掉的划痕或一些需要修复的油漆。”他说：“有很多这样的事情--它是一个真正的大交通工具。”

几个月前，一项美国政府审计表明，阿特米斯一号任务可能会在“2022 年夏天”进行。