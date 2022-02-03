游戏界 NFT 冲突爆发：一堆公司同日划清界限，只有育碧还在头铁

游戏行业发生一件怪事：一群开发商突然排队表态与 NFT 做切割。

先是一家工作室公开谴责《百战天虫》开发商 Team17 的 NFT 计划，并终止合作关系，此举收获网友 10 万点赞。

随后两家游戏公司承诺永不涉足 NFT 的声明也收到大量点赞，其中包括《胡闹厨房》开发商。

压力之下，被谴责的 Team17 也终于宣布放弃 NFT 计划。

我们听取了团队成员、合作伙伴和游戏社区的意见，因此决定退出 NFT 领域。

不止这些小型公司，就连游戏巨头 EA 公司的 CEO，在最新一次电话会议上也表达了对 NFT 的观望和犹豫。

我相信，收藏价值将继续成为游戏体验的重要组成部分。但是否需要作为 NFT 区块链的一部分还有待观察。

要知道，同一位 CEO 可是在上一次电话会议上说过“NFT 和区块链游戏是行业的未来”这种话。

NFT 即非同质化代币，一些游戏公司希望引入这项技术，让玩家可以在区块链上买卖游戏道具。

近几个月对区块链原生游戏和 NFT 相关游戏公司的投资正在大幅增加，育碧、SE、卡普空等传统游戏公司也纷纷开始布局。

怎么一夜之间，香饽饽突然不香了？

玩家疯狂点踩

与区块链原生游戏社区不同，传统游戏社区的玩家会把怒火烧向任何想涉足 NFT 的游戏公司。

这次的《百战天虫》开发商 Team17 是在宣布 NFT 计划 24 小时之内，就被玩家 + 合作伙伴一起骂到不得不取消。

网友们还开辟了一个新话题标签#TeamNoNFT#来集中表达不满。

再往前数，《潜行者》系列的乌克兰开发商坚持时间更短，仅仅 90 分钟之后就取消了新作中的计划。

除了游戏公司以外，游戏配音演员要搞 NFT，玩家也不答应。

曾出演《生化奇兵无限》《最后生还者》等众多大作的动捕配音一哥 Troy Baker，半月前宣布与 VoiceVerseNFT 合作探索声音 NFT 新项目。

还说了“你可以选择去痛恨，也可以选择去创造”这样容易引起误解的话。

结果评论区里，点赞靠前的都是选择痛恨的。

近日，他也宣布了终止与区块链公司 VoiceVerseNFT 的合作关系。

为什么游戏玩家会如此痛恨 NFT？

海量批评声音中可以看到以下几种观点。

出于兴趣玩游戏的人认为，引入 NFT 会让游戏变味。为了赚钱而玩，会让游戏不再有趣，变成另一种“打工”。

比如育碧公司在《幽灵行动：断点》中发行的 NFT 道具可以按游戏等级和游玩时间领取。

其中一款限量的头盔皮肤需要玩上 600 小时才能解锁。每天雷打不动玩 2 小时也要玩 10 个月才能获得。

最终育碧 NFT 平台 Quartz 的宣传视频在油管上的点踩率一度到达 96% 破了历史记录，这条视频也被隐藏起来。

区块链对环境的破坏，以及金融诈骗猖獗也是不少玩家反感之处。

有人表示“我不愿意用毁掉整整一片森林的代价来换取游戏里一个道具”。

Aggro Crab Games 工作室公开谴责 Team17 的主要原因也是基于此。

我们相信 NFT 不可能做到环境友好，或有价值，而且整个就是个骗局。

更何况，挖矿热正是很多玩家认为他们买不到显卡的“罪魁祸首”。

即使是喜欢收藏和道具交易的玩家也不欢迎 NFT。

在《CS：GO》等游戏中，道具交易系统不靠任何区块链技术也可以运转的很好。

除了玩家以外，个人游戏开发者和独立游戏工作室总体上来说也对 NFT 不感冒。

在最近一次全球游戏开发者大会 GDC 上作了相关调查，70% 的开发者表示对 NFT 没有兴趣。

NFT 与手游相性更高？

与育碧 NFT 平台 Quartz 无人问津，发行一个月销量不到 1% 还受玩家强烈抵制不同。

手机游戏公司，特别是亚洲手游公司进军 NFT 取得了不少成功。

早些时候，日本公司 Square Enix 发行的《资产性百万亚瑟王》受到市场欢迎，前两期全部售罄。

同样日本公司卡普空的《街头霸王》NFT 交易卡牌在 24 小时内全部售罄，销售额超 200 万美元，在二手市场上交易量又增加了 100 万美元。

字节跳动收购的中国游戏公司沐瞳科技，在海外发售的《无尽对决》NFT 盲盒，总计 2.5 万个每个 25 美元，2 分钟之内就被抢购一空。

最新的消息是，韩国手游第一大厂 Netmarble 宣布计划推出 20 款新游戏，其中 70% 将使用区块链技术。

另一面，大型 PC 游戏和主机游戏平台对 NFT 的态度比较保守。

Steam 平台直接推出新规定，禁止 NFT 和区块链游戏上架。

微软 Xbox 负责人 Phil Spencer 也不看好，他认为“目前 NFT 游戏的剥削性大于娱乐性”。

拥有《堡垒之夜》的 Epic Games 态度也比较谨慎，只允许 NFT 游戏在满足一定条件下上架旗下游戏商店。

头最铁的还是育碧，尽管受到大量抵制而且销量惨淡，育碧还是计划继续推进 NFT 项目。

育碧战略创新实验室副总裁 Nicolas Pouard 在最近一次采访中表示：