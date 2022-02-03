IC Insights：2021 年传感器 / 执行器和分立器件销量激增，但 CMOS 图像传感器增长疲软

据 IC Insights 的研究报告显示，在经济反弹中，短缺、供应紧张和价格上涨使大多数 O-S-D 产品销量上升，但 CMOS 图像传感器的销售则因中美竞争和某些系统的疲软而受到抑制。

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在 2021 年全球经济从新冠疫情和封锁中反弹的时候，全球光电子产品、传感器和执行器以及分立半导体 (O-S-D) 的销售额均攀升至创纪录的水平。根据 IC Insights 的 1 月半导体行业快报，2021 年 O-S-D 总收入首次突破 1000 亿美元，与 2020 年的 883 亿美元相比增长 18% 至 1042 亿美元（图 1）。

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O-S-D 销售额占 2021 年全球 6139 亿美元半导体市场总额的 17%（其余为 IC），根据 IC Insights 的报告，销售额增长主要是由于去年广泛使用的分立器件的单位需求急剧增长、传感器和执行器供应紧张、更高的平均销售价格、交货提前期长以及系统制造商延迟补充工厂库存。受购买功率晶体管、二极管和许多商品设备的推动，2021 年分立半导体总销售额飙升 27%，是过去 30 年年均增长率的 5 倍多，达到 352 亿美元。与此同时，传感器（包括压力和麦克风芯片、加速度计和陀螺仪设备、磁场传感器和指南针以及温度传感器）的收入在 2021 年增长了 26%，执行器的销售额去年增长了 31%。根据 IC Insights 报告中的数据，到 2021 年，传感器 / 执行器市场总额增长了 28%，达到创纪录的 211 亿美元。

由于中美之间的摩擦、一些关键终端应用的波动以及 IC 和其他用于数字成像系统的组件短缺等因素，CMOS 图像传感器没有迎来激增，导致 2021 年光电子产品销售增长放缓。IC Insights 1 月份的报告称，光电子产品的销售额在 2021 年增长了 9%，达到创纪录的 479 亿美元，而大型 CMOS 图像传感器类别去年仅增长了 6%，达到 203 亿美元。

IC Insights 现在预测，2022 年 O-S-D 总销售额将增长 11% 至 1155 亿美元，其中光电子增长 13% 至 542 亿美元，传感器 / 执行器增长 15% 至 243 亿美元，分立器件市场将回落至 5% 的更正常增长，至 371 亿美元。