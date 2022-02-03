Gartner：苹果和三星是 2021 年全球前两大半导体采购商，联想排第三

IT之家 2 月 3 日消息，市场研究公司 Gartner 在 2 月 2 日表示，2021 年 IT 制造商的半导体采购总额为 5834.77 亿美元（约 3.71 万亿元人民币），比一年前增长 25.1%。

苹果公司通过采购价值 682.69 亿美元（约 4341.91 亿元人民币）的半导体获得了第一名，比 2020 年增长了 26.0%。2021 年，苹果公司在智能手机和个人电脑业务方面表现抢眼，iPhone12 和 iPhone13 系列相继成为爆款。苹果正在努力开发自己的 CPU，以取代来自英特尔的产品。

三星电子排在第二位，其芯片采购总额为 457.75 亿美元，比前一年增长 28.5%。这个韩国科技巨头是世界上最大的智能手机和电视生产商，也是内存半导体的第一大生产商和代工市场的第二大玩家，三星电子的设备体验（DX）业务部门从三星电子的设备解决方案（DS）业务部门购买了大量的芯片。

中国的联想和步步高电子分别夺得第三和第四名。联想的采购量为 252.83 亿美元，步步高电子的采购量为 233.5 亿美元，它们的采购额比前一年分别增长了 32.9% 和 63.8%。

联想是世界第一大 PC 制造商，其 CPU、GPU 和内存的采购量均有增加。步步高电子通过 OPPO、vivo 和 Realme 品牌销售智能手机，这三家公司在世界智能手机中排名第四、第五和第六。

戴尔、小米和华为紧随步步高电子之后。戴尔的采购额为 210.92 亿美元，同比增长 25.4%。小米和华为分别购买了 172.51 亿美元和 153.82 亿美元的半导体。与前一年相比，小米的购买量增长了 68.2%，但华为的购买量下降了 32.3%。在前 10 家公司中，只有华为减少了采购量。

IT之家了解到，戴尔在世界个人电脑市场的份额排名第二。小米是世界第三大智能手机制造商。华为可能会跌出智能手机市场的前十名，但在电信设备市场排名靠前。华为此前剥离了手机品牌荣耀，荣耀在世界智能手机市场上排名第七。

“半导体制造商在 2021 年出货的芯片比 2020 年多，但需求超过了供应，”Gartner 说，“半导体的平均销售价格（ASP）也在上升。2021 年，微控制器单元（MCU）和通用逻辑集成电路（IC）等的 ASP 同比膨胀了 15%。”