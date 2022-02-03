消息称微软 HoloLens 3 被搁置：AR 项目出现内部分歧，纳德拉更想做软件

IT之家 2 月 3 日消息，微软的 AR 方向似乎出现了分歧，HoloLens 3 头显的未来也无法确定了。

根据 Business Insider 的一份报告，微软已经取消了发布 HoloLens 3 的计划。该报告引用了微软内部的消息来源，其中一位特别指出，这可能是 HoloLens 硬件之路的尽头。

报告称，问题的核心与微软的举棋不定有关。该公司最近获得了一份政府合同，与军方合作开发基于 HoloLens 技术的集成视觉增强系统 (IVAS)。然而，这些工作并没有达到预期，微软内部产生了分歧。

虽然微软的一些人 —— 包括 HoloLes 首席执行官 Alex Kipman 希望将 HoloLens 带给消费者，但其他人认为微软应该继续投资于企业和类似 IVAS 的合同。

该报告还指出，微软 CEO 萨蒂亚・纳德拉 (Satya Nadella) 更愿意为其他公司提供 AR 和 MR 头显的元宇宙开发软件，而不是自己构建硬件。据说微软曾与三星合作构建硬件来运行微软的软件，但这种合作关系也没有任何进展。

IT之家了解到，报告称 HoloLens 3 的计划在 2021 年夏天就被取消了。