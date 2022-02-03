Hello India Mi Fans：小米 MIUI 13 将于一季度向印度用户推送，首批 10 款手机

IT之家 2 月 3 日消息，小米印度发布了 MIUI 13 的更新路线图，10 款手机将成为第一批升级机型。

IT之家了解到，首批升级机型将在 2022 年第一季度推送更新：

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11 Lite NE 5G

Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Redmi Note 10

Xiaomi Redmi 10 Prime

小米全球副总裁兼印度首席执行官 Manu Kumar Jain 表示，MIUI 13 有四个关键功能。首先是优化的文件存储系统，效率提升 60%；其次是内存优化，后台进程效率提升 40%。MIUI 13 还优化了处理器的优先级，相同硬件下有更快的速度和更高的性能。这些改进都将带来更好的电池续航，小米承诺可增加 10% 的续航。

MIUI 13 还将带来一些新的壁纸和配色方案，以及全新的侧边栏。小米没有透露 MIUI 13 是否会基于 Android 12，这意味着部分机型将基于 Android 11 系统。