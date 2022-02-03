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Hello India Mi Fans：小米 MIUI 13 将于一季度向印度用户推送，首批 10 款手机

2022/2/3 18:19:19 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 2 月 3 日消息，小米印度发布了 MIUI 13 的更新路线图，10 款手机将成为第一批升级机型。

Xiaomi will detail MIUI 13 rollout plans for India tomorrow

IT之家了解到，首批升级机型将在 2022 年第一季度推送更新：

  • Xiaomi Mi 11 Lite

  • Xiaomi Mi 11 Ultra

  • Xiaomi Mi 11X

  • Xiaomi Mi 11X Pro

  • Xiaomi 11T Pro

  • Xiaomi 11 Lite NE 5G

  • Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max

  • Xiaomi Redmi Note 10 Pro

  • Xiaomi Redmi Note 10

  • Xiaomi Redmi 10 Prime

小米全球副总裁兼印度首席执行官 Manu Kumar Jain 表示，MIUI 13 有四个关键功能。首先是优化的文件存储系统，效率提升 60%；其次是内存优化，后台进程效率提升 40%。MIUI 13 还优化了处理器的优先级，相同硬件下有更快的速度和更高的性能。这些改进都将带来更好的电池续航，小米承诺可增加 10% 的续航。

Xiaomi India will bring MIUI 13 to 10 devices in Q1 2022

MIUI 13 还将带来一些新的壁纸和配色方案，以及全新的侧边栏。小米没有透露 MIUI 13 是否会基于 Android 12，这意味着部分机型将基于 Android 11 系统。

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关键词：MIUI 13小米 印度

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