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搭载 Exynos 2200 的三星 Galaxy S22 Ultra 现身 Geekbench：多核成绩击败骁龙 8

2022/2/3 18:27:19 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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感谢IT之家网友 肖战割割AMD挑战未来 的线索投递！

IT之家 2 月 3 日消息，即将推出的配备 Exynos 2200 的三星 Galaxy S22 Ultra（型号 SM-S908B）已经出现在 Geekbench 基准测试网站上。总的来说，Exynos 2200 的单核和多核得分与全新一代骁龙 8 的得分相差无几

samsung galaxy s22 ultra

Exynos 2200 的单核得分是 1168，而其多核得分是 3508。相比之下，骁龙 8 的单核得分是 1226，而其多核得分是 3462。可以看到，Exynos 2200 版本的多核分数击败了骁龙 8，然而单核得分略低于骁龙 8。

Exynos 2200 基于三星的 4 纳米工艺打造，采用了“1+3+4”设计，超级内核是 Cortex X2，大内核是 Cortex A710，小内核是 Cortex A510，GPU 是采用 AMD RDNA 2 架构的 Xclipse 920。这款芯片将由 Galaxy S22 系列首发搭载，将在几周后在欧洲等特定市场上市，中国和美国版本的 Galaxy S22 系列配备的是骁龙 8 SoC。

IT之家了解到，根据此前爆料，三星 Galaxy S22 Ultra 机型配备 8GB 或 12GB 内存和 128GB、256GB 和 512GB 内部存储，配备了四颗后置摄像头系统，并支持 S-Pen。具体来说，该机搭载了一个 1.08 亿像素的广角传感器，1200 万像素的超广角摄像头，以及两个 1000 万像素的长焦摄像头，支持 3 倍和 10 倍光学变焦，自拍摄像头为 4000 万像素。

此外，三星 Galaxy S22 Ultra 拥有 5000 毫安时的电池，这款智能手机还配备了屏下指纹传感器，近日网上还曝光了 S22 系列的手机壳。

只差发布：三星Galaxy S22系列手机壳现身

根据此前消息，三星 Galaxy S22 Ultra 将有黑色、白色、绿色和酒红色四种颜色。这款设备的价格为：8GB / 128GB 机型 1249 欧元，12GB / 256GB 机型 1349 欧元，12GB / 512GB 机型 1449 欧元。

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关键词：Exynos 2200三星Galaxy S22

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