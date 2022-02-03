特斯拉在美召回超 80 万辆汽车：未系好安全带时，蜂鸣器无法启动

IT之家 2 月 3 日消息，据路透社报道，特斯拉正在美国召回超过 817000 辆汽车。召回原因是，当汽车启动并且没有系好安全带时，蜂鸣器可能无法启动。

美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周四表示，2021-2022 Model S 和 Model X、2017-2022 Model 3 和 2020-2022 Model Y 的车辆受影响，特斯拉将执行无线 (OTA) 软件更新来解决该问题。

特斯拉告诉 NHTSA，截至 1 月 31 日，尚不清楚与该问题相关的任何撞车或伤害。特斯拉在向 NHTSA 提交的一份文件中表示，韩国汽车测试与研究所 (KATRI) 于 1 月 6 日将这种情况提请特斯拉注意。

特斯拉表示，在召回的车辆上，软件错误可能会在某些情况下阻止车辆启动时启动蜂鸣器，问题仅限于特定情况。

特斯拉补充说，当车辆速度超过 22 公里 / 小时且未检测到驾驶员安全带扣上时，该问题不会影响安全带提示音的激活，也不会影响视觉安全带提醒的准确性。

IT之家了解到，特斯拉受到美国监管机构越来越严格的审查，并在最近几个月发布了多次召回。周二，特斯拉表示正在召回 53822 辆装有 FSD 全自动驾驶 (Beta) 软件的美国车辆，该软件可能允许某些车型进行“rolling stops”，而不会在构成安全风险的十字路口完全停车。