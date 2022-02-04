微软天价收购预计 2023 财年完成，动视暴雪第四季度营收 21.63 亿美元，净利润同比增长 11%

新浪科技讯 北京时间 2 月 4 日凌晨消息，动视暴雪今日公布了该公司的 2021 财年第四季度及全年财报。报告显示，动视暴雪第四季度净营收为 21.63 亿美元，高于该公司此前预期的 20.20 亿美元，但低于上年同期的 24.13 亿美元；净预定收入为 24.9 亿美元，相比之下上年同期为 30.5 亿美元；净利润为 5.64 亿美元，与上年同期的 5.08 亿美元相比增长 11%。

动视暴雪第四季度净预定收入和调整后每股收益均未达到华尔街分析师预期，从而导致其盘后股价小幅下跌。

第四季度主要业绩：

在截至 12 月 31 日的这一财季，动视暴雪的净利润为 5.64 亿美元，每股摊薄收益为 0.72 美元，这一业绩不及上年同期。2020 财年第四季度，动视暴雪的净利润为 5.08 亿美元，每股摊薄收益为 0.65 美元。动视暴雪此前预期第四季度每股收益将达 0.54 美元。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），动视暴雪第四季度调整后每股收益为 1.01 美元，高于公司此前预期的 0.62 美元和上年同期的 0.76 美元，但不及分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，25 名分析师此前平均预期动视暴雪第四季度每股收益将达 1.31 美元。

动视暴雪第四季度净营收为 21.63 亿美元，高于该公司此前预期的 20.20 亿美元，但低于上年同期的 24.13 亿美元。按业务部门划分，动视暴雪第四季度来自于产品销售业务的净营收为 6.45 亿美元，相比之下上年同期为 8.66 亿美元；来自于订阅、授权及其他业务的营收为 15.18 亿美元，相比之下上年同期为 15.47 亿美元。在这一季度中，动视暴雪来自于数字渠道的净营收为 17.8 亿美元。

动视暴雪第四季度净预定收入（Net Bookings，去除递延收入的影响则等于净营收）为 24.9 亿美元，相比之下上年同期为 30.5 亿美元，这一业绩不及分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，23 名分析师此前平均预期动视暴雪第四季度净预定收入将达 28.2 亿美元。在这一季度中，动视暴雪来自于游戏内渠道的净预定收入为 12.4 亿美元，相比之下上年同期为 13.2 亿美元。

动视暴雪第四季度运营利润为 6.82 亿美元，相比之下上年同期的运营利润为 5.94 亿美元。动视暴雪第四季度运营现金流为 6.61 亿美元，相比之下上年同期为 11.40 亿美元，同比下降 42%。

动视暴雪第四季度总成本和支出为 14,81 亿美元，相比之下上年同期为 18.19 亿美元。其中，就产品销售营收成本而言，产品成本为 2.74 亿美元，相比之下上年同期为 3.49 亿美元；软件版税、摊销和知识产权授权成本为 7300 万美元，相比之下上年同期为 1.17 亿美元。就游戏内、订阅及其他营收成本而言，游戏运营和经销成本为 2.90 亿美元，相比之下上年同期为 3.13 亿美元；软件版税、摊销和知识产权授权成本为 2000 万美元，相比之下上年同期为 3900 万美元。

支出分项方面，动视暴雪第四季产品开发支出为 3.21 亿美元，相比之下上年同期为 3.50 亿美元；销售和营销支出为 2.99 亿美元，相比之下上年同期为 3.41 亿美元；总务和行政支出为 1,74 亿美元，相比之下上年同期为 2.55 亿美元；重组及相关支出为 3000 万美元，相比之下上年同期为 5500 万美元。

动视暴雪第四季度整体月度活跃用户人数为 3.71 亿人。

2021 财年主要业绩：

在整个 2021 财年，动视暴雪的净营收为 88.03 亿美元，相比之下 2020 财年为 80.86 亿美元。动视暴雪 2021 财年的净预定收入为 83.5 亿美元，相比之下 2020 财年为 84.2 亿美元，这一业绩不及分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，30 名分析师此前平均预期动视暴雪 2021 财年净预定收入将达 87 亿美元。

动视暴雪 2021 财年的净利润为 26.99 亿美元，相比之下 2020 财年为 21.97 亿美元；每股摊薄收益为 3.44 美元，相比之下 2020 财年为 2.82 美元；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），动视暴雪 2021 财年的调整后每股收益为 4.08 美元，高于 2020 财年的 3.21 美元，超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，28 名分析师此前平均预期动视暴雪 2021 财年调整后每股收益将达 3.78 美元。

动视暴雪 2021 财年的运营现金流为 24.1 亿美元，相比之下 2020 财年为 22.5 亿美元。

微软收购交易：

微软在 2022 年 1 月 18 日宣布，该公司计划以每股 95.00 美元的全现金价格收购动视暴雪，交易价值为 687 亿美元，其中包括动视暴雪的净现金。这笔交易受制于惯例的成交条件，以及监管审查和动视暴雪股东的批准。这笔交易已经获得动视暴雪和微软董事会的批准，预计将在微软截至 2023 年 6 月 30 日的财年里完成。

股价变动：

当日，动视暴雪股价在纳斯达克常规交易中下跌 0.30 美元，报收于 78.95 美元，跌幅为 0.38%。在随后截至美国东部时间周四晚上 6 点 41 分（北京时间周五早上 6 点 41 分）的盘后交易中，动视暴雪股价再度下跌 0.20 美元，至 78.75 美元，跌幅为 0.25%。过去 52 周，动视暴雪的最高价为 104.53 美元，最低价为 56.40 美元。