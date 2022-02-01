微软 Xbox 687 亿美元收购动视暴雪，消息称美国政府将进行反垄断调查

IT之家 2 月 1 日消息，美国将对微软收购动视暴雪的计划进行反垄断审查。

据彭博社报道，知情人士称，美国对微软公司收购动视暴雪公司的提议的反垄断审查将由联邦贸易委员会负责，将该交易交给一个更积极监督的机构。

为了加强合并准则，FTC 和美国司法部（DOJ）上个月发表联合声明。声明指出，各行各业已变得越来越集中，2020 年和 2021 年合并申请激增表明情况将恶化。

微软近期宣布，计划以每股 95 美元的现金收购游戏开发和互动娱乐内容发行商动视暴雪（Activision Blizzard），交易总金额约为 687 亿美元（微软 21 财年营收 1681 亿美元，净利润 612 亿）。这是微软有史以来规模最大的一笔收购，一跃成为全球第三大游戏公司，仅次于腾讯和索尼互动娱乐。

随后，微软游戏主管菲尔斯宾塞在一份声明中确认 Xbox 已同意收购动视暴雪，他们现在已拥有使命召唤、魔兽争霸、暗黑破坏神、守望先锋、炉石传说、古惑狼、星际争霸等 IP；未来动视暴雪旗下的游戏将加入 Xbox 主机和 PC 版 XGP，而且 XGP 总用户也从此突破 2500 万人。

“我们非常高兴有机会与动视出版、暴雪娱乐、Beenox、Demonware、Digital Legends、High Moon Studios、Infinity Ward、King、Major League Gaming、Radical Entertainment、Raven Software、Sledgehammer Games、Toys for Bob、Treyarch 和动视暴雪的每个团队。

“在交易完成之前，动视暴雪和微软游戏将继续独立运营。一旦交易完成，动视暴雪的业务将向我（微软游戏首席执行官）进行汇报。”