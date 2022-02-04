首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>电脑硬件

不支持超频的英特尔酷睿 i9-12900 / F 开始上市，约 4000 元起

2022/2/4 10:41:47 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
评论：

IT之家 2 月 4 日消息，英特尔已经在 1 月份上市了大部分 12 代酷睿 65W 型号，包括奔腾 G7400 到 i7-12700 / F。据日本媒体报道，i9-12900 / F 今天开始上市，无核显的 i9-12900F 售价 72200 日元（约 3999.88 元人民币），有核显的 i9-12900 售价 76080 日元（约 4214.83 元人民币）。

▲ 图自 gdm.or.jp 网站

IT之家了解到，英特尔 i9-12900 采用了英特尔最新的架构和“Intel 7”10nm 工艺，共有 16 核 24 线程，包括 8 个性能核心和 8 个能效核心，最高 5.1GHz，30MB 三级缓存，基础功耗为 65W，最高 Turbo 功耗为 202W；核显为 1.55GHz 的 UHD 770（32EU）。

现在，英特尔多款 12 代酷睿非 K 系列处理器已经上架，i3-12100F 售价 880 元，i5-12400 售价 1699 元，i5-12400F 售价 1499 元，i5-12490F 售价 1620 元。12 核 20 线程的 i7-12700 售价 2699 元。另外，英特尔新一代奔腾 G7400 也已上架，10nm 双核四线程，售价 699 元。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：英特尔英特尔酷睿

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用