不支持超频的英特尔酷睿 i9-12900 / F 开始上市，约 4000 元起

IT之家 2 月 4 日消息，英特尔已经在 1 月份上市了大部分 12 代酷睿 65W 型号，包括奔腾 G7400 到 i7-12700 / F。据日本媒体报道，i9-12900 / F 今天开始上市，无核显的 i9-12900F 售价 72200 日元（约 3999.88 元人民币），有核显的 i9-12900 售价 76080 日元（约 4214.83 元人民币）。

▲ 图自 gdm.or.jp 网站

IT之家了解到，英特尔 i9-12900 采用了英特尔最新的架构和“Intel 7”10nm 工艺，共有 16 核 24 线程，包括 8 个性能核心和 8 个能效核心，最高 5.1GHz，30MB 三级缓存，基础功耗为 65W，最高 Turbo 功耗为 202W；核显为 1.55GHz 的 UHD 770（32EU）。

现在，英特尔多款 12 代酷睿非 K 系列处理器已经上架，i3-12100F 售价 880 元，i5-12400 售价 1699 元，i5-12400F 售价 1499 元，i5-12490F 售价 1620 元。12 核 20 线程的 i7-12700 售价 2699 元。另外，英特尔新一代奔腾 G7400 也已上架，10nm 双核四线程，售价 699 元。