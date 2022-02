任天堂再强调今年 Switch 游戏发布节奏，《塞尔达传说：旷野之息 2》仍有望面世

IT之家 2 月 4 日消息,任天堂最新的财报已经上线,截至到 2021 年 12 月 31 日,任天堂 Switch 主机销量突破 1 亿 354 万台,游戏软件销量突破 7 亿 6641 万份;第三财季营业利润为 2526 亿日元 (约合 22 亿美元),高于市场预期。

而对截至到 2022 年 3 月 31 日的整个财年,任天堂预计这一年将卖出 2300 万台 NS 主机,如果实现这一目标,NS 总销量将达到 1 亿 859 万台。

在财报发布后的投资人会议上,古川俊太郎重申任天堂不会改变其投资策略,还称如有必要并不反对收购。

IT之家了解到,任天堂还在财报中确认了未来主要游戏新作的发售档期,《斯普拉遁(Splatoon,旧译喷射战士) 3》、《塞尔达传说:旷野之息》续作 、《马力欧 + 疯狂兔子 星耀之愿》新作和《猎天使魔女 3》均会在 2022 年发售,不过《银河战士 Prime 4》仍然是“待定”。

各地区主要任天堂产品发布时间表(摘录:2022 年 1 月~)

・《宝可梦传说:阿尔宙斯(Pokémon Legends Arceus)》- 2022 年 1 月 28 日

・《三角战略(Triangle Strategy)》- 2022 年 3 月 4 日

・《星之卡比:探索发现(Kirby and the Forgotten Land)》- 2022 年 3 月 25 日

・《高级战争 1+2: 营地重启(Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp)》- 2022 年春季

・《 斯普拉遁 3(Splatoon 3)》 - 2022

・《马力欧 + 疯狂兔子 星耀之愿(Mario + Rabbids Sparks of Hope)》- 2022

・《塞尔达传说:旷野之息 2(The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2)》 - 2022

・《猎天使魔女 3(Bayonetta 3)》 - 2022

・《银河战士 Prime 4(Metroid Prime 4)》- 待定