哈苏 + 马里亚纳，OPPO Find X5 Pro 官方渲染图曝光：骁龙 8 Gen1

IT之家 2 月 4 日消息，winfuture 现放出了 OPPO Find X5 Pro 的官方渲染图。

该机提供黑色跟白色两种版本，一眼看上去质感相当高端。据介绍，OPPO Find X5 Pro 5G 绝不便宜，预计最高可达到 1200 欧元（约 8664 元人民币）的水平。

从图来看，该机采用类似上一代的环形山后置镜头设计，除了两个大底镜头外好像还有长焦镜头。后置镜头模组上还标注了马里亚纳 MariSilicon X 的标识。该机正面采用 2.5D 微弧面设计，左上角打孔，似乎与哈苏有合作。

据称，OPPO Find X5 Pro 采用了一块 6.7 英寸 LTPO AMOLED 显示屏，支持 10bit HDR 显示，并支持 120Hz 的动态自适应刷新率。该机分辨率为 3216x1440 像素，并覆盖了康宁 Gorilla Glass Victus 玻璃，屏下指纹。

OPPO Find X5 Pro 5G 搭载了当前最强的高通骁龙 8 Gen 1 芯片，起步似乎就是 12 GB LPDDR5X 内存，欧版还有 256 GB UFS 3.1 闪存，无法扩展。

影像是 OPPO Find X5 Pro 5G 的一大卖点，与瑞典相机专业品牌哈苏合作开发，包括两颗高端索尼 IMX766 传感器（1/1.56"），提供 10bit 色深，主摄具有 50MP、80° 广角和 F / 1.7 光圈，第二个 766 是最大光圈为 F / 2.2 的超广角。

该机还配备了分辨率为 13MP 和 F / 2.4 光圈的变焦镜头，支持最大 5 倍的混合变焦以及 20 倍的数码变焦，至少两个 IMX766 都支持硬件光学防抖。

该机搭载 OPPO 自家的 MariSilicon X AI 芯片，支持所谓的全向“全像素 PDAF”对焦，因此没有激光辅助对焦或 ToF 系统。但从背面看，该机还集成了一个颜色传感器。

这颗传感器后面还有“Powered by MariSilicon”的字样，这表明 OPPO 在这里集成了自主开发的 MariSilicon X 图像 NPU 处理单元，可带来具备 AI 支持的图像功能。

OPPO 表示该机还可以录制 4K-UHD 和高达每秒 60 帧的视频，支持各种效果和 AI 支持的特效，包括特殊的夜间模式。此外，该机前置摄像头使用的是索尼 IMX709 传感器，32MP、F / 2.4 光圈、90° 视野，看起来非常窄，还支持五部分光学元件。

OPPO Find X5 Pro 内置 5000mAh 电池，支持最新的 80W 快充，也支持无线充电。其他方面，该设备还通过了 IP68 防水和防尘认证，机身由铝和玻璃制成，虽然名叫“陶瓷黑”和“陶瓷白”，重 218 克，厚 8.5 毫米，双立体声扬声器，支持杜比全景声环绕声，运行基于 Android 12 的 ColorOS 12.1，预计将在月底的 MWC 2022 上亮相。