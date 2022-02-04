冬奥开幕式揭秘：无数 LED 异形屏组成，目前全球最大的超高清地面显示系统

IT之家 2 月 4 日消息，今晚，全世界的目光聚焦在北京，全球瞩目的冬季冰雪体育盛会正式开幕！开幕式向大家呈现了无数令人震撼的视觉效果，现在京东方宣布该系统正是由 BOE 提供的目前最大的 8K 超高清地面显示系统！

通过这场极富科技感、立体感、动态感、唯美感和体验感的全新视觉盛宴，我们可以让中国最新科技的创新成果呈现在世界眼前！

IT之家了解到，作为目前全球最大的超高清地面显示系统，系统整体面积达 10393 平方米，不仅面积是超大的，技术也堪称国际一流！

据介绍，京东方采用多个 8K + 级分辨率的画面融合技术，超大规模的光学校正算法可对每个显示画面进行像素点级的光学校正，可呈现出 100000:1 超高对比度，3840Hz 超高刷新率，以及 29900x15096 超高分辨率的超高清画面。

此外，我们通过搭载这款自主研发的超大规模显示模组控制与同步系统，还可实时捕捉演员行进轨迹，实现画面与演员的无缝互动，向世界完美呈现了梦幻逼真的科技之美！

此外，在开幕式上，还有由 96 块小雪花形态和 6 块橄榄枝形态的 LED 双面屏创意组成的雪花图案，这一产品采用双面镂空设计，嵌有 55 万余颗 LED 灯珠，从而充分呈现雪花的线条感和细腻的画面显示效果，成功将导演组的艺术创意变为现实。